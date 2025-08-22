Zahraničí

Izraelské úřady nepustily do země starostu Barcelony, kritizoval ofenzivu v Gaze

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Izraelské imigrační úřady zakázaly vstup do země starostovi Barcelony, který v předchozích měsících kritizoval izraelskou vládu kvůli ofenzivě v Pásmu Gazy. Starosta Jaume Collboni měl do Tel Avivu přiletět v noci na pátek a několik hodin předtím se dozvěděl, že má vstup do Izraele zakázán. Informovala o tom izraelská a španělská média.
Starosta Barcelony Jaume Collboni.
Starosta Barcelony Jaume Collboni. | Foto: Wikimedia

Collboni měl na programu zejména setkání se starosty palestinských měst a obcí na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, mimo jiné kvůli projektům spolupráce financovaným barcelonskou radnicí. Podle izraelské stanice Channel 12 chtěl ale také navštívit památník holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě.

Barcelonská radnice letos v květnu odhlasovala přerušení vztahů s izraelskou vládou a pozastavení dohody o partnerství s městem Tel Aviv. Zdůvodnila to porušováním mezinárodního práva a práv Palestinců. Radní také vyzvali společnost Fira Barcelona, která v katalánské metropoli organizuje různé veletrhy, aby na ně nezvala izraelské vládní instituce či firmy, které prodávají Izraeli zbraně či profitují z války v Gaze.

Město Barcelona pozastavilo vztahy s Izraelem a partnerství s městem Tel Aviv už v únoru 2023 za předchozí starostky Ady Colauové, i tehdy to zdůvodnilo porušováním práv Palestinců izraelskými úřady. Colauová už dříve opakovaně označila přístup Izraele k Palestincům za apartheid.

Po nástupu Collboniho do úřadu starosty v červnu 2023 barcelonská radnice podle deníku El País partnerství s městem Tel Aviv obnovila. Názor ale později změnila kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, která je odvetou za teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Gazy. Většinu z unesených propustili za dvou příměří, v Pásmu Gazy ale ještě zůstává na pět desítek rukojmích, z nichž většina je zřejmě už mrtvá.

Související

OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v první reakci odmítl

GAZA

Odveta izraelské armády, spočívající v masivním bombardování a stále rozsáhlejší pozemní operaci, si vyžádala životy více než 62 tisíc Palestinců, většinou civilistů, a Pásmo Gazy zdevastovala. Izraelská vláda také od října 2023 nepouštěla na toto území dostatek humanitární pomoci a letos ji od začátku března téměř tři měsíce blokovala úplně. Dnes OSN označila situaci v Pásmu Gazy za hladomor, který je podle vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka přímým důsledkem jednání izraelské vlády.

Collboni je členem Katalánské socialistické strany, která je sesterskou stranou španělské vládní socialistické strany premiéra Pedra Sáncheze. Jeho vláda dlouhodobě kritizuje kabinet izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za postup v Pásmu Gazy a Sánchez už v listopadu 2023 prohlásil, že Izrael má právo se bránit, ale odveta nesmí zahrnovat smrt tisíců nevinných lidí včetně dětí. Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová ze Sánchezovy socialistické strany už loni chování izraelské vlády vůči Palestincům v Gaze označila za genocidu.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Slovensko plánuje omezit rychlost chodců. Londýn i Čína už s chůzí experimentovaly

Slovensko plánuje omezit rychlost chodců. Londýn i Čína už s chůzí experimentovaly
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael zákaz zákaz vstupu Barcelona starosta kritika Gaza

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

ŽIVĚ
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 13 minutami
Muž vyhrožoval sebevraždou, policie ho zastřelila. Svědci popsali podrobnosti

Muž vyhrožoval sebevraždou, policie ho zastřelila. Svědci popsali podrobnosti

Tragédie se měla odehrát v pražských Ďáblicích. Muž se po hádce s partnerkou zabarikádoval v domě, pak skončil na parapetě s nožem v ruce.
před 18 minutami
Operní diva zpívala při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní přijede do Prahy

Operní diva zpívala při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní přijede do Prahy

Jihoafrická sopranistka Pretty Yende patří k operní špičce. V rozhovoru prozrazuje, proč miluje vysoké podpatky, Verdiho Traviatu i spolupráci s WHO.
před 22 minutami

Co přinese povinný BIM: Investoři ušetří peníze, výrobci získají zpětnou vazbu

Co přinese povinný BIM: Investoři ušetří peníze, výrobci získají zpětnou vazbu
44:57
před 35 minutami
Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

V houštinách v oblasti Kwa Binzaro bylo nalezeno také deset částí lidských těl a 27 domnělých masových hrobů.
před 36 minutami
Střet u atomové elektrárny. Jak slovenský MiG-29 honil UFO nad Jaslovskými Bohunicemi
Přehled

Střet u atomové elektrárny. Jak slovenský MiG-29 honil UFO nad Jaslovskými Bohunicemi

MiG 29 nad Bohunicemi, „lom světla“ vs. radar, civilní piloti a stopa k Vranovu 1987. Co (ne)říkají utajené archivy?
před 54 minutami
Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Posílená dohoda o obranné spolupráci připraví půdu pro častější společná vojenská cvičení.
Další zprávy