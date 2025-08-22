Izraelské úřady nepustily do země starostu Barcelony, kritizoval ofenzivu v Gaze

Collboni měl na programu zejména setkání se starosty palestinských měst a obcí na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, mimo jiné kvůli projektům spolupráce financovaným barcelonskou radnicí. Podle izraelské stanice Channel 12 chtěl ale také navštívit památník holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě.
Barcelonská radnice letos v květnu odhlasovala přerušení vztahů s izraelskou vládou a pozastavení dohody o partnerství s městem Tel Aviv. Zdůvodnila to porušováním mezinárodního práva a práv Palestinců. Radní také vyzvali společnost Fira Barcelona, která v katalánské metropoli organizuje různé veletrhy, aby na ně nezvala izraelské vládní instituce či firmy, které prodávají Izraeli zbraně či profitují z války v Gaze.
Město Barcelona pozastavilo vztahy s Izraelem a partnerství s městem Tel Aviv už v únoru 2023 za předchozí starostky Ady Colauové, i tehdy to zdůvodnilo porušováním práv Palestinců izraelskými úřady. Colauová už dříve opakovaně označila přístup Izraele k Palestincům za apartheid.
Po nástupu Collboniho do úřadu starosty v červnu 2023 barcelonská radnice podle deníku El País partnerství s městem Tel Aviv obnovila. Názor ale později změnila kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, která je odvetou za teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Gazy. Většinu z unesených propustili za dvou příměří, v Pásmu Gazy ale ještě zůstává na pět desítek rukojmích, z nichž většina je zřejmě už mrtvá.
Odveta izraelské armády, spočívající v masivním bombardování a stále rozsáhlejší pozemní operaci, si vyžádala životy více než 62 tisíc Palestinců, většinou civilistů, a Pásmo Gazy zdevastovala. Izraelská vláda také od října 2023 nepouštěla na toto území dostatek humanitární pomoci a letos ji od začátku března téměř tři měsíce blokovala úplně. Dnes OSN označila situaci v Pásmu Gazy za hladomor, který je podle vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka přímým důsledkem jednání izraelské vlády.
Collboni je členem Katalánské socialistické strany, která je sesterskou stranou španělské vládní socialistické strany premiéra Pedra Sáncheze. Jeho vláda dlouhodobě kritizuje kabinet izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za postup v Pásmu Gazy a Sánchez už v listopadu 2023 prohlásil, že Izrael má právo se bránit, ale odveta nesmí zahrnovat smrt tisíců nevinných lidí včetně dětí. Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová ze Sánchezovy socialistické strany už loni chování izraelské vlády vůči Palestincům v Gaze označila za genocidu.