Izrael tlačí na Hamás k okamžitému vydání těl rukojmích, zná polohu devíti z nich

V uplynulém týdnu navštívila region řada čelných amerických představitelů, včetně viceprezidenta J. D. Vance či ministra zahraničí Marka Rubia, aby vratké příměří mezi Izraelem a Hamásem osobně podpořili.
Hamás tvrdí, že se mu dosud nedaří najít těla některých ze zbývajících 13 rukojmích, a od minulého úterý žádné z nich nevrátil s tím, že při jejich hledání a vyproštění potřebuje pomoc.
"Některá těla izraelských zajatců je obtížné najít, protože okupace (za války) přeměnila terén v Gaze. Navíc někteří z lidí, kteří tato těla pohřbili, byli sami zabiti nebo si už nepamatují, kde je pohřbili," řekl o víkendu hlavní vyjednavač a šéf exilového politického vedení Hamásu Chalíl Hajja.
Zopakoval, že hnutí je odhodláno zbývající mrtvé vrátit a že nemíní dát Izraeli záminku k obnovení bojů.
Izrael je však podle zprávy veřejnoprávní stanice Kan přesvědčen, že Hamás je schopen další těla vydat, ale odmítá to učinit a údajně také tají informace o poloze některých z nich. Podle Izraele tak přímo porušuje dohodu o příměří a výměně rukojmích, která platí od 10. října. Stejné obvinění o víkendu vznesl také americký prezident Donald Trump, jehož 20bodový mírový plán se stal základem současného klidu zbraní.
Trump v sobotu prohlásil, že pokud se příměří zhroutí, bude to vina Hamásu, a že bude příštích 48 hodin velmi pozorně sledovat kroky hnutí a zejména to, zda začne znovu předávat těla rukojmích.
Pátrání po tělech pokračuje
Ve snaze urychlit navracení mrtvých se v neděli se souhlasem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zapojily do pátrání týmy Červeného kříže a také tým z Egypta s těžkou technikou.
Izrael do té doby tvrdil, že Hamás je schopen najít těla rukojmích sám. Vedle tohoto úsilí izraelská média s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele napsala, že Netanjahu povolil zástupcům Hamásu vstoupit do oblastí v Pásmu Gazy, které jsou stále pod kontrolou izraelské armády, aby i tam pátrali po tělech.
Hamás od 10. října vrátil 15 z 28 těl zemřelých či zabitých rukojmích, která do té doby v Pásmu Gazy zadržoval. Tři dny po uzavření příměří propustil také všech zbývajících 20 živých rukojmích, které unesl 7. října 2023 při teroristickém útoku na Izrael s dalšími více než dvěma stovkami lidí. Zatím poslední tělo vrátil v úterý večer.
Za každého mrtvého rukojmího Izrael předává do Gazy těla 15 mrtvých Palestinců, které zabil ve válce či kteří zemřeli v izraelských věznicích.
Rodiny rukojmích žádají důslednost
Rodiny rukojmích v pondělí opět vyzvaly izraelskou vládu, aby nepřistupovala k dalším fázím mírového plánu, dokud Hamás zbývajících 13 těl nevrátí. "Hamás přesně ví, kde je každý z těchto zemřelých rukojmích zadržován. Od termínu stanoveného v dohodě pro návrat všech 48 rukojmích uplynuly už dva týdny, 13 jich však stále zůstává v zajetí Hamásu," uvedlo Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných.
Izraelskou vládu, americkou administrativu a ostatní zprostředkovatele dohody fórum vyzvalo, aby nepostupovali do další fáze, dokud Hamás nesplní všechny své současné závazky.
Druhá fáze předpokládá odzbrojení Hamásu a amnestii či odchod jeho příslušníků do exilu a také další postupné stažení izraelských sil z palestinského území. Odzbrojení Hamásu je jednou z priorit Izraele, jíž podmiňuje trvalé ukončení války v Gaze. Jeví se ale jako další překážka míru a možné ohrožení příměří. Hamás totiž tvrdí, že je ochoten složit zbraně jen do rukou budoucího palestinského státu a pod podmínkou ukončení izraelské okupace, což o víkendu zopakoval také šéf politického křídla hnutí Hajja.