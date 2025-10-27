Zahraničí

Izrael tlačí na Hamás k okamžitému vydání těl rukojmích, zná polohu devíti z nich

ČTK ČTK
před 11 minutami
Izrael ví, kde se v Pásmu Gazy nachází devět ze 13 dosud zadržovaných těl rukojmích, která má ještě vydat hnutí Hamás v rámci nynější dohody o příměří. Současně se snaží přesvědčit Spojené státy o tom, že pro pokračování příměří je nanejvýš důležité, aby palestinské teroristické hnutí zbývající těla vrátilo. Uvedl to server The Times of Israel, který se odvolává na zprávu veřejnoprávní stanice.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Reuters

V uplynulém týdnu navštívila region řada čelných amerických představitelů, včetně viceprezidenta J. D. Vance či ministra zahraničí Marka Rubia, aby vratké příměří mezi Izraelem a Hamásem osobně podpořili.

Hamás tvrdí, že se mu dosud nedaří najít těla některých ze zbývajících 13 rukojmích, a od minulého úterý žádné z nich nevrátil s tím, že při jejich hledání a vyproštění potřebuje pomoc.

"Některá těla izraelských zajatců je obtížné najít, protože okupace (za války) přeměnila terén v Gaze. Navíc někteří z lidí, kteří tato těla pohřbili, byli sami zabiti nebo si už nepamatují, kde je pohřbili," řekl o víkendu hlavní vyjednavač a šéf exilového politického vedení Hamásu Chalíl Hajja.

Zopakoval, že hnutí je odhodláno zbývající mrtvé vrátit a že nemíní dát Izraeli záminku k obnovení bojů.

Izrael je však podle zprávy veřejnoprávní stanice Kan přesvědčen, že Hamás je schopen další těla vydat, ale odmítá to učinit a údajně také tají informace o poloze některých z nich. Podle Izraele tak přímo porušuje dohodu o příměří a výměně rukojmích, která platí od 10. října. Stejné obvinění o víkendu vznesl také americký prezident Donald Trump, jehož 20bodový mírový plán se stal základem současného klidu zbraní.

Trump v sobotu prohlásil, že pokud se příměří zhroutí, bude to vina Hamásu, a že bude příštích 48 hodin velmi pozorně sledovat kroky hnutí a zejména to, zda začne znovu předávat těla rukojmích.

Pátrání po tělech pokračuje

Ve snaze urychlit navracení mrtvých se v neděli se souhlasem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zapojily do pátrání týmy Červeného kříže a také tým z Egypta s těžkou technikou.

Izrael do té doby tvrdil, že Hamás je schopen najít těla rukojmích sám. Vedle tohoto úsilí izraelská média s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele napsala, že Netanjahu povolil zástupcům Hamásu vstoupit do oblastí v Pásmu Gazy, které jsou stále pod kontrolou izraelské armády, aby i tam pátrali po tělech.

Hamás od 10. října vrátil 15 z 28 těl zemřelých či zabitých rukojmích, která do té doby v Pásmu Gazy zadržoval. Tři dny po uzavření příměří propustil také všech zbývajících 20 živých rukojmích, které unesl 7. října 2023 při teroristickém útoku na Izrael s dalšími více než dvěma stovkami lidí. Zatím poslední tělo vrátil v úterý večer.

Za každého mrtvého rukojmího Izrael předává do Gazy těla 15 mrtvých Palestinců, které zabil ve válce či kteří zemřeli v izraelských věznicích.

Rodiny rukojmích žádají důslednost

Rodiny rukojmích v pondělí opět vyzvaly izraelskou vládu, aby nepřistupovala k dalším fázím mírového plánu, dokud Hamás zbývajících 13 těl nevrátí. "Hamás přesně ví, kde je každý z těchto zemřelých rukojmích zadržován. Od termínu stanoveného v dohodě pro návrat všech 48 rukojmích uplynuly už dva týdny, 13 jich však stále zůstává v zajetí Hamásu," uvedlo Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných.

Izraelskou vládu, americkou administrativu a ostatní zprostředkovatele dohody fórum vyzvalo, aby nepostupovali do další fáze, dokud Hamás nesplní všechny své současné závazky.

Druhá fáze předpokládá odzbrojení Hamásu a amnestii či odchod jeho příslušníků do exilu a také další postupné stažení izraelských sil z palestinského území. Odzbrojení Hamásu je jednou z priorit Izraele, jíž podmiňuje trvalé ukončení války v Gaze. Jeví se ale jako další překážka míru a možné ohrožení příměří. Hamás totiž tvrdí, že je ochoten složit zbraně jen do rukou budoucího palestinského státu a pod podmínkou ukončení izraelské okupace, což o víkendu zopakoval také šéf politického křídla hnutí Hajja.

 
