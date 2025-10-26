Hamás hledá těla rukojmích. Do Pásma Gazy y vstoupil egyptský tým

Vstup egyptských jednotek na palestinské území, kde platí od 10. října příměří po dvou letech války Izraele s Hamásem, osobně schválil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom dnes server The Times of Israel.
"Jde pouze o technický tým," zdůraznil úřad izraelského premiéra. "Budou pouze hledat těla rukojmích," dodal. Podle serveru Izrael před povolením pro tento tým neschválil vstup žádných jiných takových týmů, protože trval na tom, že Hamás je schopen najít těla rukojmích sám.
Před 10. říjnem, kdy vstoupilo v platnost příměří jako součást mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, zadržoval Hamás těla 28 zemřelých či zabitých rukojmích. Od té doby jich vrátil 15 a 13. října rovněž propustil všech zbývajících 20 živých rukojmích, které unesl 7. října 2023 při teroristickém útoku na Izrael s dalšími více než dvěma stovkami lidí. Zatím poslední tělo rukojmího vrátil v úterý večer.
Izrael za každého rukojmího předává do Gazy těla 15 mrtvých Palestinců, které zabil při ofenzivě či kteří zemřeli v izraelských věznicích. Za živých 20 rukojmích Izrael 13. října propustil téměř 2000 Palestinců z izraelských věznic, většina z nich byli Palestinci zadržení od začátku války, šlo ale i o asi 250 doživotně odsouzených Palestinců.
Šéf politického vedení Hamás Chalíl Hajja v noci na dnešek podle serveru ToI také řekl katarské televizi Al-Džazíra, že Hamás předá veškerou administrativní správu Pásma Gazy dočasnému výboru. Hamás už dříve slíbil, že je přepraven správu Gazy předat týmu složeného z nezávislých apolitických Palestinců. Takový výbor ale zatím nevznikl.
V Pásmu Gazy začala válka 7. října 2023, kdy palestinští ozbrojenci při teroristickém útoku v izraelském pohraničí zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Většinu z nich propustili při dvou příměřích - koncem listopadu 2023 a letos začátkem roku výměnou za palestinské vězně.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila izraelská armáda od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 68 220 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.