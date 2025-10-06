Zahraničí

Francouzský premiér Lecornu po necelém měsíci nečekaně podal demisi, Macron ji přijal

ČTK ČTK
před 55 minutami
Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu v pondělí předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi demisi. Macron ji podle informací agentur AFP a Reuters přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před francouzské Národní shromáždění.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu podal demisi.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu podal demisi. | Foto: Reuters

"Lecornu předložil demisi své vlády prezidentovi republiky, který ji přijal," informoval prezidentský palác. Opoziční strany již v reakci na nedělní představení nových ministrů vyjádřily zklamání z minimálních změn v kabinetu oproti předchozí vládě a pohrozily vyslovením nedůvěry.

Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tedy působil pouhých 27 dní. Podle AFP se ve Francii s jeho demisí dále prohlubuje politická nestabilita, Reuters píše, že po jeho neočekávané a bezprecedentní rezignaci prudce oslabilo euro.

Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.

 
Další zprávy