Zahraničí

Daň pro nejbohatší? "Neviditelný" francouzský premiér couvá

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Francouzský premiér Sébastien Lecornu slíbil, že novou vládu představí na začátku října. V rozhovoru pro deník Le Parisien doplnil, že kvůli snahám o snížení schodku rozpočtu na rok 2026 neplánuje zavést daň na nejbohatší obyvatele Francie nebo zrušit nepopulární důchodovou reformu. Lecornu převzal premiérský úřad na začátku září.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu. | Foto: Reuters

"Začínám s prázdným scénářem," řekl Lecornu, jehož předchůdce François Bayrou skončil v premiérském křesle 8. září kvůli nesouhlasu parlamentu s návrhy na škrty v rozpočtu na příští rok v hodnotě 44 miliard eur (asi 1 bilion Kč). Současný premiér uvedl, že jeho cílem je rozpočtový deficit ve výši přibližně 4,7 procenta HDP v roce 2026, což se příliš neliší od Bayrouova cíle 4,6 procenta oproti prognóze 5,4 procenta pro letošní rok.

Lecornu uvedl, že jeho návrh rozpočtu se bude snažit zohlednit požadavky Francouzů na větší daňovou spravedlnost. Vyloučil ale plán ekonoma Gabriela Zucmana podporovaný Socialistickou stranou (PS), který počítal s uvalením speciální daně na 0,01 procenta nejbohatších Francouzů.

Konečná podoba francouzského rozpočtu ale podle Lecornua nezáleží na něm. "Je to parlament, který vytváří národní rozpočet," uvedl. "Ve finále to nebude Lecornuův rozpočet. V parlamentu budeme muset najít kompromisy," doplnil premiér.

Prosazení rozpočtu na rok 2026 ale bude v rozděleném Národním shromáždění pro nového šéfa francouzské vlády obtížným úkolem, uvedla agentura Reuters. Koalice podporující současného prezidenta Emmanuela Macrona je v něm v menšině a vládám Lecornuových předchůdců vyslovil parlament nedůvěru právě kvůli návrhům rozpočtu.

Lecornuova prohlášení vyvolala okamžité reakce opozičních stran. "Když čtu tento rozhovor, dusím se," komentoval podle agentury AFP slova nového premiéra mluvčí PS Arthur Delaporte. Vůdce populistického hnutí Nepodrobená Francie Jean-Luc Mélenchon vyzval zbytek levicových stran, aby ho podpořily ve snaze vyslovit nedůvěru nové vládě.

Lecornuovy návrhy označili za nedostačující také zástupci odborů, kteří na 2. října plánují další stávky. Svou nespokojenost projevily francouzské odbory už 18. září, kdy se stovky tisíc lidí zúčastnily protestů proti plánovaným úsporným opatřením vlády a proti důchodové reformě, která zvýšila minimální věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.

Premiér Lecornu se od svého jmenování na veřejnosti příliš neukazuje. Místo toho vede řadu rozhovorů s lídry politických stran a s odboráři, aby získal podporu, píše Reuters. Nový premiér je pod tlakem nespokojené veřejnosti, parlamentu a také investorů, kteří se v druhé největší ekonomice eurozóny obávají mimo jiné rostoucího deficitu.

 
