Zahraničí

Francouzský exprezident Sarkozy už zná datum svého nástupu do vězení

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pařížský soud informoval bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho o místě a času jeho nastoupení do vězení. Médiím ani veřejnosti soud tyto informace nesdělil, uvedla agentura AFP. Sarkozy si má odpykat pětiletý trest vězení kvůli podílu na zločineckém spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně penězi z Libye.
Nicolas Sarkozy (na archivním snímku).
Nicolas Sarkozy (na archivním snímku). | Foto: Reuters

Francouzský exprezident se k soudu dostavil v pondělí krátce před 14:00 a odjel o hodinu později bez jakéhokoli prohlášení. Soud mu sdělil podmínky jeho uvěznění, médiím ale detaily ohledně Sarkozyho nástupu k výkonu trestu neposkytl. Na dotaz AFP tyto informace nesdělil ani advokát odsouzeného exprezidenta Christophe Ingrain.

Sarkozy by měl do vězení nastoupit do čtyř měsíců. AFP však s odvoláním na zdroj blízký případu uvádí, že k výkonu trestu nastoupí v relativně blízké době. Z důvodu zajištění jeho bezpečnosti by mohl být umístěn buď do izolace, nebo do křídla pro "zranitelné osoby", kterými disponují dvě věznice v pařížském regionu, a to La Santé v Paříži a vězení ve Fleury-Mérogis na předměstí metropole. Soud dříve uvedl, že jakmile politik nastoupí do vězení, bude se moci proti rozsudku odvolat.

O Sarkozyho vině rozhodl soud 25. září. Bývalý prezident podle rozsudku "nechal své blízké spolupracovníky a politické stoupence, nad nimiž měl autoritu", aby od libyjských činitelů získali či se snažili získat zdroje na prezidentskou kampaň. Sarkozy čelil také obvinění z korupce, nelegálního financování kampaně a utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz, v těchto bodech však soud rozhodl o jeho nevině.

Pravicový exprezident, který má v zemi stále řadu stoupenců, stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

Sedmdesátiletý Sarkozy není prvním odsouzeným prezidentem Francie, jako první však nastoupí do vězení. Jacques Chirac, který zemi vládl v letech 1995 až 2007, stanul před soudem po odchodu z Elysejského paláce. Soud v roce 2011 tehdy 79letému politikovi vyměřil dvouletý podmíněný trest za zneužívání veřejných prostředků, zneužití důvěry a zneužití vlivu v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním osob na pařížské radnici v době, kdy ji vedl jako primátor.

 
