Sarkozy jde za mříže. Kvůli milionům od Kaddáfího si má odsedět pět let, rozhodl soud

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal ve čtvrtek pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl o tom, že musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal; prokuratura požadovala sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá, rozsudek považuje za skandální.
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy (na snímku se svou ženou Carlou Bruni-Sarkozy) na snímku při příchodu k soudu, který ve čtvrtek rozhodl o jeho vině.
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy (na snímku se svou ženou Carlou Bruni-Sarkozy) na snímku při příchodu k soudu, který ve čtvrtek rozhodl o jeho vině. | Foto: Reuters

Sarkozy označil rozsudek s pětiletým trestem za skandální, nabourává podle něho důvěru v justici. Odvolá se a bude bojovat až do konce, dodal.

Sedmdesátiletý politik dorazil na vyhlášení rozsudku v doprovodu manželky Carly Bruniové a tří synů. Bývalá hlava státu podle obžaloby v roce 2005, kdy zastávala post ministra vnitra, uzavřela dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu Sarkozy pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 podle obžaloby získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce a zločinného spiknutí.

Francouzská prokuratura požadovala v korupční kauze trest sedmi let vězení a pokutu 300 tisíc eur (cca 7,5 milionu korun).

Spolu se Sarkozym se před soudem zodpovídá dalších 11 lidí včetně někdejších ministrů vnitra Clauda Guéanta a Brice Hortefeuxa, kteří podle obžaloby pomohli dohodu s Kaddáfím uzavřít. Jeden z obžalovaných, francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine, v úterý zemřel.

Nicolas Sarkozy byl obžalován z korupce, nelegálního financování kampaně, utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz a ze zločinného spolčení. Soud nicméně ve čtvrtek konstatoval, že se dopustil jen druhého zmíněného činu, korupce nikoli. Zákon porušili Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministři Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodl soud.

"Jestli za každou cenu chtějí, abych spal ve vězení, budu spát ve vězení. Ale se vztyčenou hlavou. Jsem nevinný. Tahle nespravedlnost je skandál," řekl před soudní síní novinářům Sarkozy, po jehož boku stála manželka. Soud hodlá datum jeho nástupu do vězení stanovit později, což podle médií umožní Sarkozymu vyhnout se potupnému odvedení v poutech přímo ze sálu do věznice.

Podle komentářů francouzských médií dospěla justice k závěru, že se skupina kolem prezidenta pokoušela získat z Libye peníze, avšak nikoli přímo na pokyn Sarkozyho. Soud zároveň při vynášení rozsudku uvedl, že není žádný důkaz o tom, že by peníze od libyjského diktátora byly v kampani skutečně použity, píše AFP.

Politik vinu u soudu opakovaně odmítal, při lednovém stání prohlásil, že z Libye na kampaň nedostal ani cent. Čtvrteční rozsudek zatím není pravomocný a obhajoba se proti němu může odvolat.

Sarkozy stanul u soudu kvůli svým aférám už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil verdikt, kdy bývalý prezident dostal tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli vysokému věku tohoto pravicového politika, kterému je 70 let, však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

Sarkozy přitom není prvním odsouzeným prezidentem Francie. Jacques Chirac, který zemi vládl v letech 1995 až 2007, stanul před soudem po odchodu z Elysejského paláce. Soud v roce 2011 tehdy devětasedmdesátiletému politikovi vyměřil dvouletý podmíněný trest za zneužívání veřejných prostředků, zneužití důvěry a zneužití vlivu v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním osob na pařížské radnici v době, kdy ji vedl jako primátor.

 
