Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Detektivové z FBI zveřejnili detaily o vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Komisař Ministerstva veřejné bezpečnosti Utahu Beau Mason sdělil, že podezřelý dorazil poblíž kampusu v 11:52 místního času. Vyšetřovatelé sledovali jeho pohyb přes areál, po schodištích až na střechu a nakonec k místu střelby. Po incidentu střelec seskočil ze střechy a uprchl do přilehlé čtvrti.
Foto: Reuters

Zvláštní agent FBI Robert Bohls, který vede vyšetřování, potvrdil, že ve čtvrtek ráno byla nalezena pravděpodobná zbraň použitá při středeční střelbě, výkonná opakovací puška, nalezená v zalesněné oblasti, kam střelec podle úřadů uprchl.

Vyšetřovatelé rovněž objevili a nyní analyzují otisk obuvi a předloktí, které nalezli. Bohls poděkoval veřejnosti za více než 130 tipů, které od ní FBI dosud obdržela.

Deník The Wall Street Journal (WSJ), s odvoláním na své zdroje, uvedl, že útočník použil munici označenou transgenderovými a antifašistickými hesly. Puška, kterou při útoku použil, měla v zásobníku tři nevystřelené náboje, na všech se podle listu nacházela zmíněná ideologická hesla. WSJ dále uvedl, že šlo o starší model lovecké pušky ráže .30, která byla zabalená v ručníku, a že nábojnice po výstřelu zůstala v komoře.

Na dotaz novinářů komisař Mason uvedl, že podezřelý vypadá, že je ve věku vysokoškoláka a že se tak "dobře začlenil do prostředí univerzity". Úřady zatím nezveřejňují všechny podrobnosti, ale informace budou postupně uvolňovány, jak vyšetřování pokračuje, avizoval.

Zvláštní agent FBI doplnil, že vyšetřovatelé mají k dispozici snímky střelce, ale nemohou konkrétně komentovat jeho tvář, protože jde o součást probíhajícího vyšetřování. "Brzy je zveřejníme," řekl.

Bohls také upozornil, že "zatím není jasné, jak daleko střelec utekl". Úřady po něm nadále intenzivně pátrají a vyzývají veřejnost, aby poskytovala jakékoli informace, které by mohly vyšetřování pomoci.

Incident způsobil zvýšená bezpečnostní opatření v okolí univerzitního kampusu, přičemž studenti i místní obyvatelé jsou vyzýváni k zvýšené opatrnosti. Úřady zároveň ujistily, že podle dostupných informací není komunita přímo ohrožena, a pokračují v intenzivním pátrání po podezřelém.

Podle zprávy BBC americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že Charlie Kirkovi bude posmrtně udělena Prezidentská medaile svobody. Datum ceremoniálu zatím nebylo stanovené, Trump ale dodal, že nemá pochyb o tom, že se sejde velké množství lidí.

 
