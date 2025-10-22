Zahraničí

Evropský parlament udělil Sacharovovu cenu uvězněným novinářům

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení se letos stali novináři Andrej Pačobut (aktivista polské menšiny v Bělorusku je znám i podle polského přepisu jména Andrzej Poczobut) a gruzínská žurnalistka Mzia Amaglobeliová. Oznámila to dnes předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu uděluje. Cena má být předána v prosinci, ale oba laureáti jsou nyní vězněni v Bělorusku a v Gruzii.
Protesty v Gruzii.
Protesty v Gruzii. | Foto: Honza Mudra

"Udělením letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení Andrzeji Poczobutovi z Běloruska a Mzii Amaglobeliové z Gruzie uctíme dva novináře, jejichž odvaha září jako maják pro všechny, kteří se odmítají nechat umlčet," prohlásila šéfka europarlamentu Roberta Metsolaová. "Stali se symboly boje za svobodu a demokracii. Parlament stojí při nich a při všech, kteří nadále požadují svobodu," dodala.

Amaglobeliová, která je spojována se zápasem o svobodu tisku v jihokavkazské vlasti, patřila mezi finalisty letošní Ceny Václava Havla, kterou nakonec získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, dříve uvězněný v Rusku, ale loni propuštěný při výměně zajatců.

K finalistů letošní Sacharovovy ceny patřili také novináři a humanitární pracovníci působící na palestinských území a srbští studenti, jejichž protesty již rok otřásají balkánskou zemí.

Mezi nominovanými byl také nedávno zavražděný americký konzervativní aktivista Charlie Kirk.

Kandidáty na cenu může nominovat každá politická frakce v EP či skupina alespoň 40 europoslanců. O finalistech rozhodují při společném hlasování výbor pro zahraniční věci, výbor pro rozvoj a podvýboru pro lidská práva. Laureáta Sacharovovy ceny pak vybírá takzvaná Konference předsedů Evropského parlamentu, kterou tvoří předsedkyně Metsolaové a šéfové poslaneckých frakcí.

Amaglobeliovou, která byla za své aktivity odsouzena k dvouletému vězení, a prodemokratické protestní hnutí v Gruzii nominovala litevská europoslankyně Rasa Juknevičieneová z poslaneckého klubu Evropské lidové strany (EPP) spolu s dalšími 60 europoslanci. Frakce EPP spolu se skupinou Evropských konzervativců a reformistů (ECR) nominovaly Poczobuta, který byl v Bělorusku odsouzen na osm let do vězení.

Ocenění za podporu lidských práv a základních svobod pojmenované po předním sovětském disidentovi Andreji Sacharovovi je spojeno s odměnou 50.000 eur (asi 1,2 milionu Kč). Loni cenu získali vůdci venezuelské opozice María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia.

 
Aktuálně.cz zahraničí Evropská unie (EU) Gruzie novinář Sacharovova cena média ocenění vězení

