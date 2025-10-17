Zahraničí

Gruzínský sen pokračuje v razii. Nechal prohledat domy politiků včetně expremiéra

před 1 hodinou
Gruzínská policie v pátek prohledávala domy někdejších vysoce postavených činitelů, včetně bývalého premiéra Irakliho Garibašviliho, bývalého šéfa státní bezpečnosti Grigola Liluašviliho a bývalého generálního prokurátora Otara Parcchaladzeho. Oznámil to generální prokurátor Giorgi Gvarakidze.
Lídr strany Gruzínský sen Bidzina Ivanišvili.
Lídr strany Gruzínský sen Bidzina Ivanišvili. | Foto: ČTK

Domovní prohlídky navazují na širší zásah vládnoucí strany Gruzínský sen proti bývalým vysoce postaveným představitelům v rámci vyšetřování různých trestních případů, napsal server Civil.ge.

Prohlídky následují po sérii zatčení, stíhání a incidentů týkajících se bývalých představitelů Gruzínského snu, včetně bývalého ministra obrany. Gruzínský sen tyto zákroky označil za součást protikorupční kampaně, zatímco kritici je považují za další krok v sílící vlně odvety.

Agentura AFP zasadila razie do pokračující polické krize v Gruzii - zemi na jižním Kavkaze. Prohlídky se zaměřily na osoby dlouhodobě spojené s vládnoucí stranou a bezpečnostními službami. Tato operace by mohla předznamenávat vnitřní přeskupení vládnoucí elity.

Prohlídky následovaly po více než roce protestů proevropské opozice, která obviňuje Gruzínský sen z autoritářství a zpochybňuje výsledky voleb, které straně zajistily další vládnutí.

Celkem bylo prohledáno 22 míst a zabaveno velké množství elektronických zařízení, dokumentů a peněz v hotovosti, řekl novinářům Gvarakidze.

Parcchaladze býval kontroverzním spolupracovníkem někdejšího premiéra a zakladatele vládnoucí strany Bidziny Ivanišviliho. Spojené státy a Británie na něj uvalily sankce. Nyní se o něm hovoří v souvislosti se soudem kvůli vraždě bratra šéfa gruzínského podsvětí, napsal Civil.ge.

Opozičně orientovaná televize Formula TV nedávno s odvoláním na nejmenované zdroje informovala, že bývalý šéf státní bezpečnosti Grigol Liluašvili, jenž byl v dubnu odvolán, byl v kontaktu s organizátory protivládní demonstrace ze 4. října, která později přerostla v potyčky s policií. Od té doby bylo zatčeno 62 lidí.

Třiačtyřicetiletý Garibašvili působil jako premiér od roku 2021 do své rezignace v roce 2024, přičemž v čele vlády dříve stál v letech 2013 až 2015. Byl všeobecně považován za pravou ruku mocného gruzínského oligarchy Ivanišviliho, jehož nadaci, banku a hudební vydavatelství dříve řídi, připomíná agentura AFP.

 
Zelenskyj po jednání s Trumpem: Putin mě nenávidí. Vím, čeho Rusko se bojí nejvíce

"Další válku nechystáme, zbraně ale neodevzdáme," říká Hamás a chce tříleté příměří

Pákistán podle Tálibánu svými údery porušil příměří, Afghánistán chystá odpověď

"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu
Zelenskyj po jednání s Trumpem: Putin mě nenávidí. Vím, čeho Rusko se bojí nejvíce

Pákistán podle Tálibánu svými údery porušil příměří, Afghánistán chystá odpověď

