Gruzínský sen pokračuje v razii. Nechal prohledat domy politiků včetně expremiéra

Domovní prohlídky navazují na širší zásah vládnoucí strany Gruzínský sen proti bývalým vysoce postaveným představitelům v rámci vyšetřování různých trestních případů, napsal server Civil.ge.
Prohlídky následují po sérii zatčení, stíhání a incidentů týkajících se bývalých představitelů Gruzínského snu, včetně bývalého ministra obrany. Gruzínský sen tyto zákroky označil za součást protikorupční kampaně, zatímco kritici je považují za další krok v sílící vlně odvety.
Agentura AFP zasadila razie do pokračující polické krize v Gruzii - zemi na jižním Kavkaze. Prohlídky se zaměřily na osoby dlouhodobě spojené s vládnoucí stranou a bezpečnostními službami. Tato operace by mohla předznamenávat vnitřní přeskupení vládnoucí elity.
Prohlídky následovaly po více než roce protestů proevropské opozice, která obviňuje Gruzínský sen z autoritářství a zpochybňuje výsledky voleb, které straně zajistily další vládnutí.
Celkem bylo prohledáno 22 míst a zabaveno velké množství elektronických zařízení, dokumentů a peněz v hotovosti, řekl novinářům Gvarakidze.
Parcchaladze býval kontroverzním spolupracovníkem někdejšího premiéra a zakladatele vládnoucí strany Bidziny Ivanišviliho. Spojené státy a Británie na něj uvalily sankce. Nyní se o něm hovoří v souvislosti se soudem kvůli vraždě bratra šéfa gruzínského podsvětí, napsal Civil.ge.
Opozičně orientovaná televize Formula TV nedávno s odvoláním na nejmenované zdroje informovala, že bývalý šéf státní bezpečnosti Grigol Liluašvili, jenž byl v dubnu odvolán, byl v kontaktu s organizátory protivládní demonstrace ze 4. října, která později přerostla v potyčky s policií. Od té doby bylo zatčeno 62 lidí.
Třiačtyřicetiletý Garibašvili působil jako premiér od roku 2021 do své rezignace v roce 2024, přičemž v čele vlády dříve stál v letech 2013 až 2015. Byl všeobecně považován za pravou ruku mocného gruzínského oligarchy Ivanišviliho, jehož nadaci, banku a hudební vydavatelství dříve řídi, připomíná agentura AFP.