Na pivo jen s vakcínou. Rakouská cesta je trik, jak naočkovat víc lidí, tvrdí experti

Negativní koronavirový test už v Rakousku k návštěvě restaurace, galerie, kina nebo posilovny nestačí. Nově úřady uznávají pouze potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Středoevropská země se potýká s novou vlnou nákaz a toto zpřísnění pravidel má pomoci. „Nejde o to, kdo je v právu, ale o to, aby přestali umírat lidi,“ hodnotí opatření český biochemik Jan Konvalinka.

Poslední týden v Rakousku přibývá průměrně 7500 nově nakažených denně a na nemoc umírá každý den okolo 20 lidí. V zemi je plně naočkováno 63 procent všech obyvatel, což je o šest procent více než v Česku, ale stále jde o evropský podprůměr.

Zvlášť v posledních dnech počty nakažených i hospitalizovaných rychle stoupají. V nemocnici jsou skoro 2000 lidí a na jednotkách intenzivní péče leží více než 360 pacientů.

Vídeň už dříve upozorňovala, že pokud se začnou zaplňovat jednotky intenzivní péče, zavede v zemi tzv. lockdown pro neočkované. "Pracujeme na tom, abychom zastavili pandemii nechráněných a neočkovaných lidí," řekl nový kancléř Alexander Schallenberg v druhé polovině října a dodal, že na očkované nebo ty, kteří nemoc prodělali, by se opatření nevztahovala. Nakonec byla zavedena od tohoto pondělí.

Přísná pravidla týkající se očkování se kromě restaurací či zábavních podniků týkají i hotelů a lidé v Rakousku je budou muset splnit v zimě na lyžařských vlecích. Podle Schallenberga budou opatření platit nejméně do Vánoc. Samotné očkování přitom není zárukou bezinfekčnosti.

Všude jen respirátor

Kromě toho musí lidé po celém Rakousku nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách a hromadné akce vyžadují zvláštní povolení od úřadů. Student Středoevropské univerzity ve Vídni Moritz Drechsler deníku Aktuálně.cz řekl, že lidé kolem něj jsou už z pravidel znechucení.

"Na univerzitě musím mít pořád nasazený respirátor FFP2, což je velmi otravné, zvlášť proto, že nemám laptop, takže na práci používám univerzitní počítače. Po pár hodinách čtení už mě hodně bolí uši," vysvětluje. "Všichni kolem mě jsou otrávení. Víme, že jsou ta pravidla důležitá, ale taky víme, že bychom tenhle problém neměli, kdyby se naočkovalo víc lidí."

"Rakousko jde trochu ode zdi ke zdi. Dosud jako jediní uznávali protilátky, a teď najednou nestačí ani PCR test provedený ve stejný den," hodnotí nová opatření pro Aktuálně.cz epidemiolog Rastislav Maďar. Rakousko totiž kromě potvrzení o negativním testu nebo očkování donedávna uznávalo pro vstup do země či do restaurace i test, který dokazoval přítomnost protilátek na covid-19.

"Zjevně chtějí zvýšit tlak na neočkované, aby vakcinaci podstoupili. To je jediná cesta ven z pandemické krize," dodává Maďar, který je členem české Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Zájem o očkování roste

A zdá se, že to se Rakousku daří. Během uplynulého víkendu v zemi prudce vzrostl zájem o očkování. Podle agentury APA se čekací doba v největších očkovacích centrech metropole prodloužila na hodinu a půl. Ve spolkové zemi Salcbursko si jen během soboty nechalo dát vakcínu 1400 lidí, ačkoliv doteď jich země očkovala okolo 2000 týdně. Podobné to bylo v Tyrolsku nebo Vorarlbersku.

Také podle biochemika Jana Konvalinky je snaha o zvýšení počtu očkovaných hlavní důvod k novému nařízení. "Rakouskému opatření rozumím, je to protiepidemické opatření, jehož cílem je dosáhnout co největší proočkovanosti populace. Očkování zachraňuje lidské životy a my musíme rychle naočkovat co nejvíce lidí, nebo budou umírat," dodává.

Podobné opatření, jako má Rakousko, si ale v Česku představit neumí. Podle něj by ho Nejvyšší správní soud pravděpodobně velmi rychle zrušil.

Stejně tak epidemiolog Petr Smejkal, který je rovněž členem MeSES, by rakouský model přebírat nechtěl. "Platnost PCR testů bych ponechal, lockdown jen pro neočkované je též hodně diskutabilní a problematický," uvedl. Naráží tím na fakt, že v Česku nemusí lidé do karantény v případě kontaktu s nakaženým, pokud jsou sami naočkovaní. Pro ty bez očkování je ale karanténa povinná.

