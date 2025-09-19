Zahraničí

Člen ochranky slovenského premiéra potvrdil verzi střelce, že mířil na trup Fica

Atentátník na slovenského premiéra Roberta Fica při loňské střelbě na politika mířil na jeho trup. U soudu s obžalovaným střelcem Jurajem Cintulou to v pátek řekl příslušník ochranné služby Peter Čerepkai, který byl na místě incidentu. Cintula, který se hájí tím, že Fica nechtěl zabít, už sám dříve tvrdil, že pistolí nemířil na hlavu, ale na trup ministerského předsedy.
Zadržená osoba po střelbě na slovenského premiéra Roberta Fica po zasedání slovenské vlády v Handlové, Slovensko, 15. května 2024. Archivní foto.
Zadržená osoba po střelbě na slovenského premiéra Roberta Fica po zasedání slovenské vlády v Handlové, Slovensko, 15. května 2024. Archivní foto. | Foto: Reuters

Soud už v případu vyslechl všechny navržené svědky, hlavní líčení bude pokračovat za týden provedením dalších důkazů. Obhajoba nezpochybňuje, že Cintula loni v květnu z bezprostřední blízkosti střílel na politika, který po výjezdním jednání vlády ve městě Handlová přišel pozdravit lidi na náměstí. Cintulův advokát Namir Alyasry ale odmítá názor žalobkyně, že tím jeho klient spáchal trestný čin teroristického útoku. Za ten slovenský trestní zákoník předpokládá doživotí. Původně byl Cintula stíhán za pokus o úkladnou vraždu, za který by mu hrozil trest vězení 25 let nebo doživotí.

Čerepkai u soudu uvedl, že hlaveň útočníka mířila na tělo a že střelec měl ruku nad zábranami, které oddělovaly premiéra skupiny lidí. Svědek také řekl, že při střelbě stál za Ficem. Zranění premiéra si tedy nevšiml hned, ale krvácející ruku a břicho politika zaznamenal ve voze, kterým Fica z místa atentátu ochranka odvážela.

Cintula opakovaně uvedl, že Fica nechtěl zabít, pouze zranit. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, dále kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico kvůli vážným zraněním podstoupil operace.

Podle žalobkyně útočník vystřelil na Fica pětkrát. Cintula už při policejním výslechu tvrdil, že po první ráně ztratil kontrolu nad pistolí, a to kvůli tomu, že proti němu zakročila Ficova ochranka. Tuto jeho verzi ale nepotvrdil u soudu další příslušník ochranné služby Lukáš Beneš, který řekl, že si nepamatuje, zda zákrok jeho kolegů následoval už po prvním výstřelu.

Dopoledne pak soud z hlavního líčení vyloučil veřejnost, včetně novinářů, a to kvůli přehrávání nahrávek z konverzace mezi Cintulou a policejním agentem, který byl nasazen na atentátníka ve vězeňské nemocnici. Alyasry později novinářům řekl, že úkolem agenta je zajímat se o motivy a případné komplice podezřelého. Podle něj se agent v uvedené kauze ptal Cintuly také na dopady jeho činu na vládu.

Žalobkyně Katarína Habčáková odmítla uvedené záznamy blíže komentovat. Dala najevo, že navrhla ty důkazy, které v líčení považuje za podstatné.

Soud v pátek vyslechl také redaktorku jedné regionální televize, jejíž štáb natočil pokus o atentát na Fica. Novinářka Dana Reindlová popsala incident v Handlové a řekla, že zraněný Fico přepadl zády přes lavičku. Reindlová byla v celém líčení u Specializovaného trestního soudu poslední z předvolaných svědků.

Video z místa střelby na Roberta Fica | Video: Denník N

Jiní členové Ficovy ochranky vypovídali v případu u soudu již v srpnu. Podle jednoho z nich, ochranka zakročila proti útočníkovi už po prvním výstřelu z pistole, další střely ale přesto následovaly.

Někteří odborníci krátce po atentátu poukázali na možné chyby členů ochranné služby slovenského premiéra. Slovenská policejní inspekce letos ale zastavila trestní stíhání ve věci jejich možného pochybení.

Fico v minulosti tvrdil, že atentátník je prodlouženou rukou nenávisti slovenské opozice. V minulosti se Cintula zúčastnil protivládních protestů. Důkazy o jeho propojení s opozičními stranami během soudního líčení, které začalo letos v červenci, dosud nezazněly.

Opoziční politici zase poukazovali na Ficova vyjádření, kterými podle nich nynější předseda slovenské vlády přispěl k napětí ve slovenské společnosti.

 
