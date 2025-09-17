"Rakušan v Bratislavě? Zvláštní, ale nedivím se." Slováci tepou českého ministra

Přítomnost člena české vlády na protestu označil Blanár za zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska.
Rakušana kritizovali i další slovenští ministři, vůdce opozice Michal Šimečka krok českého ministra naopak ocenil. Rakušan podobně jako Šimečka v reakci poukázal na výroky českého expremiéra Andreje Babiše a exprezidenta Miloše Zemana před slovenskými volbami.
Rakušan na shromáždění s projevem nevystoupil, podle fotografie držel transparent s nápisem "Jsme s vámi" a českou a slovenskou vlajkou.
"Akce jsem se zúčastnil jako soukromá osoba a do slovenských politických záležitostí jsem nijak nezasahoval," sdělil ve středu předseda STAN. Na akci byl Slováky podpořit v jejich snaze o proevropskou cestu, uvedl. "To, že pan ministr Blanár vyjadřuje protest, respektuji. Nepamatuju si ale, že by protestoval, když Andrej Babiš účinkoval v předvolební kampani Petra Pellegriniho nebo když prezident Zeman pravidelně podporoval stranu SMER v jejich kampani. Tehdy jsem žádné protesty neslyšel. A podotýkám, že teď na Slovensku ani neprobíhá kampaň," dodal..
Naděje je. Pro nás i pro Slováky. 🇨🇿🇸🇰 pic.twitter.com/RRcEDquVI7— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 17, 2025
"Odmítáme, aby se slovensko-české vztahy staly prostřednictvím takového jednání ze strany místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Víta Rakušana předmětem politické kampaně, kterým nejenom že zasahuje do vnitřních záležitostí Slovenské republiky, ale Slovensko rovněž zasahuje do aktuálně vrcholící předvolení kampaně v České republice," napsal Blanár na sociální síti.
Vyjádření Blanára kritizoval šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Šimečka, které demonstraci v Bratislavě a v další více než desítce měst po celé zemi spolu s opozičními partnery organizovalo.
"Nepamatuji si takovéto vzrušení pana Blanára, když Andrej Babiš podpořil Roberta Fica a později i Petera Pellegriniho přímo ve volební kampani," podotkl Šimečka.
Šéf hnutí ANO Babiš loni v závěru kampaně před rozhodujícím druhým kolem přímé volby hlavy slovenského státu při společné debatě na Slovensku podpořil kandidáta Pellegriniho, který pak v hlasování uspěl. Před předloňskými parlamentními volbami na Slovensku a v době volebního moratoria Babiš zase v nahrávce varoval před volbou PS, naopak ocenil spolupráci s Pellegrinim a Ficem.
"Je to zvláštní. Je pravda, že pan Rakušan má doma velké problémy. Ty kauzy jsou známé," tvrdil před novináři slovenský ministr obrany a blízký Ficův spolupracovník ve straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Kaliňák.
Kaliňák v reakci zmínil českou kauzu Dozimetr; v ní státní zástupce viní skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Slovenský ministr školství Tomáš Drucker Rakušanovu účast na demonstraci odsoudil jako nevhodnou. "Je to nešťastné. Vnímám to možná jako politickou aktivitu pana ministra před volbami," řekl novinářům Drucker, který je místopředsedou strany Hlas-sociální demokracie. Česko za zhruba dva týdny čekají parlamentní volby.
Podle Druckerovy stranické kolegyně a ministryně hospodářství Denisy Sakové by se zahraniční politici neměli účastnit podobných akcí. Ministr zemědělství za Směr-SD Richard Takáč podle tisku řekl, že nikdy nebylo standardem, aby aktivní politici zasahovali do dění v jiné zemi.
PS ohlásilo na příští týden další shromáždění. Hnutí tak učinilo poté, co dnes vládní většina ve sněmovně rozhodla o zkrácení rozpravy o novém konsolidačním balíčku. Ten zatíží zejména zaměstnance a živnostníky.
Vlastní shromáždění u sídla slovenské sněmovny dnes uspořádaly policejní odbory, ke kterým se přidali zástupci hasičů. Nezamlouvá se jim oznámené zmrazení mezd státních zaměstnanců pro příští rok, byť podle nich vláda slibovala pětiprocentní zvýšení výdělků.
Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok dal v reakci najevo, že pro uvedený protest nemá pochopení, a řekl, že stát letos vyplácel odměny a policistům zvýšil dotaci na bydlení či zavedl náborové příspěvky. Opozice protesty policistů podpořila. Bývalý policejní prezident a poslanec PS Jaroslav Spišiak považuje snižování sociálních jistot policistů za nepřípustné a jejich protesty za nevídané.