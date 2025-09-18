Domácí

Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?

před 3 hodinami
Letošní předvolební kampaň působí, jako by všichni tušili, jak to dopadne, uvažuje politický komentátor Jindřich Šídlo. "V jednu chvíli to vypadalo, že se Spolu smířilo s tím, že už to nemůže dopadnout jinak než špatně," hodnotí.
Spotlight Aktuálně.cz - Jindřich Šídlo | Video: Matyáš Zrno

To, že se některá z tak řečených demokratických stran obětuje pro záchranu západního ukotvení země a spojí se po volbách s Andrejem Babišem, podle Šídla nelze vyloučit.

Možné to je, uznává. Teorii, že to nakonec "stejně bude Babiš s ODS", ale nepovažuje za pravděpodobnou. "To by se ODS zbláznila - jednak by to velmi pravděpodobně nevyšlo početně a jednak každá strana, která do toho půjde sama, musí počítat s tím, že dopadne tak, jako dopadly strany, které už s Babišem vládly."

Host Matyáše Zrna souhlasí s tím, že partnerství s Andrejem Babišem by nakonec mohlo být politickou sebevraždou i pro Tomia Okamuru a jeho SPD. "Má ale ještě nějakou jinou šanci? Tou opoziční stranou je už 12 let," upozorňuje a dodává: "Okamura ví, že jeho voliči už třeba taky očekávají nějaké výsledky.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-07:16 Je letošní volební kampaň nudná? Je neúspěšný pokus o atentát pro politika "dar z nebes"? Jde v těchto volbách skutečně "o všechno"?

07:16-11:30 Jak by v praxi vypadalo vládnutí ANO se SPD a dalšími "pseudokoalicemi"? Je hlavní překážkou to, že se nikdo nechce spojit s Andrejem Babišem? Je reálné, že by demokratické strany vstoupily do vlády s ANO kvůli "záchraně západního ukotvení"?

11:30-16:23 Jak Šídlo hodnotí kampaň dvou hlavních rivalů - Andreje Babiše a Petra Fialy? Proč Spolu a Vít Rakušan sází na debaty s lidmi a krátké klipy na sítích?

16:23-21:23 Čím si vysvětluje, že Piráti "vstali z mrtvých" a překonají ve výsledku STAN? Proč kampaň STANu nefunguje?

21:23-25:44 Jakou životnost bude mít poslanecký klub SPD a Stačilo? Je Robert Fico v zákulisním vyjednávání výrazně zkušenější než Andrej Babiš? Není pro Tomia Okamuru vstup do koalice politická sebevražda?

25:44-28:57 Očekává výraznější zásah prezidenta do povolebního vyjednávání? Vstoupí do celé věci i kauza Čapí hnízdo?

 
