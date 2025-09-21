Zahraničí

Čína se vkrádá do ruských hlav. Už zdaleka nejde jen o řeči na nejvyšších místech

před 2 hodinami
Čína proniká čím dál víc do myslí obyčejných Rusů. Po rozpoutání agrese na Ukrajině zpřetrhalo Rusko spojení se Západem a Říše středu vystřelila v popularitě k výšinám.
„No, když teď máme s Čínou tak skvělé vztahy…“ Rusové opakují, co jím naservíruje režim. | Video: Reuters

Sebestřední Rusové názor na asijského souseda postupně mění. Průzkumy nezávislé agentury Levada Center tvrdí, že dvě třetiny respondentů dnes považují Čínu za velmoc ve srovnání s pouhou pětinou před dvaceti lety.

Když se naposledy setkali v Pekingu vůdcové obou zemí, Vladimir Putin a Si Ťin-pching, ruský prezident označil vzájemné vztahy za bezprecedentní. Od jazyka a umění po cestovní ruch a spotřební zboží proniká Čína do života Rusů, píše server The Moscow Times.

Do Moskvy vyrážejí čínské divadelní a taneční soubory, vystavují umělci. Letošní oslavy čínského Nového roku v centru metropole přilákaly tak obrovské davy, že se lidé tísnili v řadách dlouho před otevřením bran.

"Válka na Ukrajině učinila přítomnost Číny mnohem viditelnější než kdykoli předtím. Rusko tím chce demonstrovat svou propojenost se světem - pokud ne se západní civilizací, tak s Čínou," uvedl Temur Umarov z Carnegie Russia Eurasia Center.

Rostoucí počet Rusů touží studovat čínštinu. Ta je nyní druhým nejoblíbenějším cizím jazykem mezi bohatými Rusy, hned po angličtině. Považují ji za vysoce konkurenceschopnou dovednost pro kariérní postup.

Pro mnoho Rusů je také kontakt s čínskou spotřební kulturou dlouho součástí života. Nejméně 71 % respondentů uvedlo, že nosili čínské oblečení a boty nebo používalo chytrý telefon. Téměř polovina Rusů z Dálného východu do Číny už vycestovala.

Podle Umarova je ale přítomnost Číny v každodenním životě Rusů do určité míry umělá. "Čím horší se staly vztahy Ruska s evropskými a západními zeměmi, tím více rostla přítomnost Číny v Rusku," vidí nepřímou úměru Umarov.

Po plnohodnotné invazi na Ukrajinu 65 % Rusů považovalo Čínu za přátelský národ a příznivě se o ní vyjadřovalo 92 %. Podle Levady ale někteří vnímají vztah jako asymetrický, ve kterém Čína profituje a Rusko funguje jako "přívěsek na suroviny" a trh pro čínské zboží.

Nicméně, když byli přímo dotázáni, zda Čína představuje hrozbu pro Rusko, pouze jeden z pěti respondentů odpověděl kladně, zatímco drtivá většina (72 %) nesouhlasila. "I když se vnímání Číny jeví jako pozitivní, lidé opakují to, co jim sdělují oficiální kanály," dodal Umarov.

Smích a plácání po ramenou. Společné focení lídrů Tchien-ťinu. (Celý článek s videem zde)

Smích a plácání po ramenou. Společné focení lídrů z posledního dne summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Tchien-ťinu. | Video: Asociated Press
 
před 36 minutami
