Analytik jde proti proudu: Putin v Číně prohrál. Důležité je to, co nezaznělo

Fakt, že organizace, ve které jsou další středoasijské země, které bývaly součástí sovětského bloku, nebo Írán, nevydala k situaci na Ukrajině žádné stanovisko, je podle Goblea spíš známkou selhání ruského prezidenta. "Skutečnost, že závěrečná deklarace nezmínila válku na Ukrajině, neznamená, že všechny země této organizace podporují Moskvu. Právě naopak," řekl Goble deníku Kyiv Post.
Analytik se domnívá, že tato událost byla významným Putinovým diplomatickým klopýtnutím. Ticho podtrhuje neschopnost získat podporu, o kterou usiloval. "Putin nemohl dosáhnout formulace, kterou chtěl, a tak tam nebyla žádná," tvrdí bývalý zaměstnanec CIA.
Ukrajina považuje ticho za podporu ruské agrese. "Bylo by dobré, kdyby ji ŠOS odsoudila. Ale skutečnost, že se neřeklo nic, zdůrazňuje naopak slabost Ruska v této otázce, nikoli jeho sílu," myslí si opak Goble, podle kterého jde o signál hluboké vnitřní nejednoty bloku.
Ruský vůdce by také rád ze Šanghajské organizace pro spolupráci vytvořil autoritářský blok a jednotnou protizápadní alianci. Podle Goblea se mu to nedaří, brání mu v tom různorodé politické systémy jednotlivých členů.
Putinovi se už vůbec nepodařilo zavázat všechny členy k tomu, aby mu s agresí na Ukrajině pomohli. "V tomto ohledu nemělo setkání žádný význam. Někteří členové mu pomohu, jiní ne. Neměl by nás summit znepokojovat, protože neposílil podporu pro Putina a ruskou agresi ," zdůraznil Goble.
Goble nakonec označuje zaměření summitu na "multipolární svět" jako pouhou prázdnou frázi. "Taková prohlášení zní hezky těm, kdo je prosazují, ale sama o sobě tolik neznamenají," uzavřel bývalý analytik amerického ministerstva zahraničí a CIA. Liberální řád, vytvořený po studené válce, ačkoli je zpochybňován, není podobnou rétorikou rozkládán.