Zahraničí

Analytik jde proti proudu: Putin v Číně prohrál. Důležité je to, co nezaznělo

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 2 hodinami
Ukrajina tvrdě zkritizovala Čínu, Indii a další státy Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), že se na závěr summitu nezmínily o ruské agresi. Bývalý analytik amerického ministerstva zahraničí a CIA ale Kyjev uklidňuje a je přesvědčený o opaku. Paul Goble považuje mlčení za prohru kremelského vládce Vladimira Putina.
Smích a plácání po ramenou. Společné focení lídrů z posledního dne summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Tchien-ťinu. | Video: Asociated Press

Fakt, že organizace, ve které jsou další středoasijské země, které bývaly součástí sovětského bloku, nebo Írán, nevydala k situaci na Ukrajině žádné stanovisko, je podle Goblea spíš známkou selhání ruského prezidenta. "Skutečnost, že závěrečná deklarace nezmínila válku na Ukrajině, neznamená, že všechny země této organizace podporují Moskvu. Právě naopak," řekl Goble deníku Kyiv Post.

Analytik se domnívá, že tato událost byla významným Putinovým diplomatickým klopýtnutím. Ticho podtrhuje neschopnost získat podporu, o kterou usiloval. "Putin nemohl dosáhnout formulace, kterou chtěl, a tak tam nebyla žádná," tvrdí bývalý zaměstnanec CIA. 

Související

"Lidstvo mezi válkou a mírem." Přehlídku v Pekingu Trump bedlivě sledoval aspoň v TV

Čína, vojenská přehlídka, Peking. 80. let, 2. světová válka, Putin, Xi, Kim
48 fotografií

Ukrajina považuje ticho za podporu ruské agrese. "Bylo by dobré, kdyby ji ŠOS odsoudila. Ale skutečnost, že se neřeklo nic, zdůrazňuje naopak slabost Ruska v této otázce, nikoli jeho sílu," myslí si opak Goble, podle kterého jde o signál hluboké vnitřní nejednoty bloku.

Ruský vůdce by také rád ze Šanghajské organizace pro spolupráci vytvořil autoritářský blok a jednotnou protizápadní alianci. Podle Goblea se mu to nedaří, brání mu v tom různorodé politické systémy jednotlivých členů.

Putinovi se už vůbec nepodařilo zavázat všechny členy k tomu, aby mu s agresí na Ukrajině pomohli. "V tomto ohledu nemělo setkání žádný význam. Někteří členové mu pomohu, jiní ne. Neměl by nás summit znepokojovat, protože neposílil podporu pro Putina a ruskou agresi ," zdůraznil Goble.

Goble nakonec označuje zaměření summitu na "multipolární svět" jako pouhou prázdnou frázi. "Taková prohlášení zní hezky těm, kdo je prosazují, ale sama o sobě tolik neznamenají," uzavřel bývalý analytik amerického ministerstva zahraničí a CIA. Liberální řád, vytvořený po studené válce, ačkoli je zpochybňován, není podobnou rétorikou rozkládán.

Konec přetvářky. Putinův nejvyšší velitel veřejně rozmetal Trumpovy naděje na mír. (Celý článek s videem zde)

Konec přetvářky. Rusko zesměšnilo Trumpa a ohlásilo podzimní útoky na Ukrajinu. | Video: Asociated Press
 
Mohlo by vás zajímat

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Kreml: Zahraniční vojáci na Ukrajině jsou nepřijatelní, takovou variantu nepodpoříme

Kreml: Zahraniční vojáci na Ukrajině jsou nepřijatelní, takovou variantu nepodpoříme

Google sbíral data i od uživatelů, kteří sledování vypli. Dostal pokutu devět miliard

Google sbíral data i od uživatelů, kteří sledování vypli. Dostal pokutu devět miliard

V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 15 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo

V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 15 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina Čína Indie

Právě se děje

před 16 minutami
Vraždy místo čaje o páté. Když čtveřice seniorů přechytračí zločince i policii
2:16

Vraždy místo čaje o páté. Když čtveřice seniorů přechytračí zločince i policii

Největším trumfem staromódně laděné komediální detektivky je hvězdné herecké obsazení v čele s Helen Mirrenovou, Piercem Brosnanem a Benem Kingsleyem.
před 16 minutami

Obří problém, narodilo se nejméně dětí v historii. Gynekoložka varuje před neznalostí

Obří problém, narodilo se nejméně dětí v historii. Gynekoložka varuje před neznalostí
37:23
před 22 minutami
Slováci škrtli další oporu z Prahy. Hráč ze čtvrté ligy vyvolává vášně

Slováci škrtli další oporu z Prahy. Hráč ze čtvrté ligy vyvolává vášně

Svěřenci italského trenéra Franceska Calzony vstupují do kvalifikace o postup na MS proti Německu.
před 45 minutami
Ke konci týdne se přechodně ochladí, víkend přinese přeháňky i bouřky

Ke konci týdne se přechodně ochladí, víkend přinese přeháňky i bouřky

Po velmi teplém a slunečném čtvrtku se v pátek a v sobotu vyskytnou přeháňky a ojediněle i bouřky.
před 59 minutami

Jak vypadá nejdelší lustr světa? Takhle. Český sklářský unikát zdobí obchodní centrum

Jak vypadá nejdelší lustr světa? Takhle. Český sklářský unikát zdobí obchodní centrum
Prohlédnout si 7 fotografií
Na severu Čech, na území sklářských mistrů, vznikl sen. Skleněný sen, který září uprostřed arabské pouště – v luxusním obchodním centru Solitaire Mall v Rijádu...
... Právě tam nově visí nejdelší lustr světa. Nejde však jen o rekordní světelný objekt, ale i o příběh o trpělivosti, řemeslné zručnosti a odvaze tvořit ve velkém.
před 1 hodinou
Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Finanční ředitel společnosti xAI Mike Liberatore koncem července firmu opustil.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kreml: Zahraniční vojáci na Ukrajině jsou nepřijatelní, takovou variantu nepodpoříme

ŽIVĚ
Kreml: Zahraniční vojáci na Ukrajině jsou nepřijatelní, takovou variantu nepodpoříme

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy