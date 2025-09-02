Ekonomika

Gazprom zvýší dodávky plynu do Číny, podepsal dohodu o plynovodu Síla Sibiře 2

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dlouho očekávanou právně závaznou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Zároveň zvýší dodávky plynu do Číny jinými cestami. S odkazem na sdělení šéfa podniku Alexeje Millera, který je spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na návštěvě Číny, o tom informuje ruská agentura TASS.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Smlouva je podle ní uzavřena na 30 let a cena dodávek bude nižší, než jakou Gazprom aktuálně účtuje evropským zákazníkům.

Peking Millerova slova zatím nepotvrdil. Čínská státní agentura Nová Čína ve svých zprávách plynovod nezmínila, ale uvedla, že obě země podepsaly více než 20 dohod o spolupráci, mimo jiné v oblasti energetiky.

Gazprom bude podle Millera schopen dodávat do Číny touto novou cestou ročně 50 miliard metrů krychlových po dobu 30 let. "Projekt výstavby plynovodu Síla Sibiře 2 a Sojuz-Vostok, tranzitního spojení přes Mongolsko, jakož i kapacity pro přepravu plynu v Číně se stane největším, nejrozsáhlejším a nejnákladnějším plynovým projektem na světě," řekl Miller ruským zpravodajským agenturám.

Související

Fico řekl, že se v pátek sejde se Zelenským. Potvrdil i schůzku s Putinem

Robert Fico, Juraj Cintula, Slovensko, soud, atentát

Není jasné, kdo plynovod postaví, a konečné investice nebyly zveřejněny, zdůraznila agentura Reuters. Diskuse o tomto megaprojektu se již několik let nacházely v patové situaci. Rusko jej bylo odhodlané prosadit, aby kompenzovalo nižší dodávky do Evropy po invazi na Ukrajinu.

Evropská unie navíc nyní zvažuje úplný zákaz dovozu ruského plynu do konce roku 2027. Čína je ale mnohem opatrnější. Růst poptávky po plynu se zpomaluje a Peking se obává nadměrné závislosti na jediném dodavateli, připomíná agentura Bloomberg.

Dosažení pokroku v projektu je diplomatickým úspěchem prezidenta Putina, uvádí Bloomberg. Zároveň je silným signálem pevných vazeb, které Moskva od roku 2022 s Čínou rozvíjela v čase, kdy se potýkala s dopady západních sankcí.

Miller podle agentury Reuters ruským zpravodajským agenturám sdělil, že jeho firma také uzavřela dohodu o zvýšení dodávek prostřednictvím stávajícího plynovodu Síla Sibiře 1. Měly by se podle ní zvýšit z 38 miliard kubíků na 44 miliard kubíků ročně.

Rusko je největším producentem přírodních zdrojů na světě a Čína je nyní jeho největším obchodním partnerem. Podle Kremlu je Peking největším odběratelem ruské ropy a ruského plynu, druhým největším odběratelem ruského uhlí a třetím největším odběratelem ruského zkapalněného zemního plynu (LNG).

Související

S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka na motoristické akci, kdy řídil historické auto
12:49

Gazprom nyní dodává zemní plyn do Číny prostřednictvím 3 tisíce kilometrů dlouhého plynovodu nazvaného Síla Sibiře na základě 30leté smlouvy v hodnotě 400 miliard dolarů (8,4 bilionu korun) uzavřené na konci roku 2019. V únoru 2022 se pak Čína zavázala, že kolem let 2026 až 2027 bude každoročně nakupovat až deset miliard kubíků plynu prostřednictvím plynovodu z ostrova Sachalin na ruském Dálném východě.

Chystaný plynovod Síla Sibiře 2 má dopravovat plyn z obrovských zásob na poloostrově Jamal v západní Sibiři na sever Číny přes Mongolsko. Měl by být dlouhý 2600 kilometrů. Plánovaná roční kapacita 50 miliard kubíků je o něco nižší, než má dnes již nefunkční plynovod Nord Stream 1, který spojuje Rusko s Německem pod Baltským mořem, píše Reuters.

Ruský vývozy plynu do Číny přesto zatím stále představuje jen malou část z rekordních 177 miliard kubíků, které Rusko dodalo do Evropy v letech 2018 až 2019. Ruský plyn nyní tvoří pouze 18 procent z celkových plynových dodávek do Evropy. V roce 2021 to ještě bylo 45 procent. Ruský podíl na dovozu ropy do Evropské unie klesl za stejné období z přibližně 30 procent na tři procenta. EU plánuje do roku 2027 zcela ukončit dovoz ruské energie.

 
Mohlo by vás zajímat

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád
11 fotografií

Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

My jsme si obchodní válku nezačali, vzkazuje EU Trumpovi

My jsme si obchodní válku nezačali, vzkazuje EU Trumpovi

Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Rusko Čína plyn Gazprom

Právě se děje

před 8 minutami
První video z napadení Andreje Babiše. Útočníka vyprovokovaly "nekonečné lži"

První video z napadení Andreje Babiše. Útočníka vyprovokovaly "nekonečné lži"

Na sociálních sítích se objevilo video z napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše během předvolebního mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku.
Aktualizováno před 13 minutami
Odborník: Nasazení Severokorejců na Ukrajině je a bude problematické

ŽIVĚ
Odborník: Nasazení Severokorejců na Ukrajině je a bude problematické

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
"Agenti na jedno použití". Ruští verbíři vábí Němce, varují tajné služby

"Agenti na jedno použití". Ruští verbíři vábí Němce, varují tajné služby

Němečtí kriminalisté a tajné služby varovali, že na sociálních sítích evidují stále více pokusů o nábor lidí pro špionáž a sabotáž v Německu.
před 55 minutami
Vraždy semtexem a večírky s herci: vrah Winkelbauer se proslavil svými útěky

Vraždy semtexem a večírky s herci: vrah Winkelbauer se proslavil svými útěky

Ladislav Winkelbauer, jeden z nejznámějších vrahů devadesátých let, spáchal sebevraždu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl v pondělí při předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku fyzicky napaden.
před 1 hodinou
Ukrajinci zveřejnili video z vraždy: střílel osmkrát a zezadu. Stopy vedou do Ruska
1:00

Ukrajinci zveřejnili video z vraždy: střílel osmkrát a zezadu. Stopy vedou do Ruska

Ukrajinu zasáhl o víkendu šokující zločin – ve Lvově byl zastřelen bývalý předseda parlamentu Andrij Parubij.
před 1 hodinou
"Postarám se, abys nezemřel na rakovinu." A teď norský tvrďák senzačně vede Vueltu

"Postarám se, abys nezemřel na rakovinu." A teď norský tvrďák senzačně vede Vueltu

Krásný životní příběh píše trochu šokující lídr Vuelty Torstein Träen.
Další zprávy