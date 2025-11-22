Chtěl vyvrátit pomluvy. Místo toho prezident prozradil, že byl na striptýzu

Žádné prodeje drog, jen platby za hypotéku, nákupy v luxusních obchodech, jako jsou Gucci a Ralph Lauren, a platba ve striptýzovém klubu v Lisabonu. Takové informace na sebe dobrovolně prozradil kolumbijský prezident Gustavo Petro.
Chtěl tak symbolicky vzít vítr z plachet americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který ho několikrát bez důkazů obvinil z pašování drog. Místo toho, aby uklidnil spekulace, ale na sebe prezident Petro prozradil, že zaplatil 50 dolarů ve striptýzovém klubu v Portugalsku během oficiální cesty v květnu 2023.
"Jak je možné, že v Kolumbii máme krizi sexuálního vykořisťování a zároveň prezidenta, který navštěvuje taková místa?" stěžovala si Sara Jaramillo z Medellin Abolitionist Network, která se zasazuje za odstranění vykořisťujícího sexuálního průmyslu.
Prezident navíc na kritiku reagoval dalším kontroverzním příspěvkem. "V životě jsem se naučil dvě věci: nespat se ženou, ke které nic necítím, a neplatit za sex, když jsem ještě schopen svádění," napsal na svém profilu na síti X.
Kolumbijské soudy už v minulosti nařídily prezidentovi, aby se omluvil za "stigmatizující" komentáře vůči ženám poté, co označil reportérky kritické k jeho vládě za "panenky mafie".
Osobní nepřátelství s Donaldem Trumpem
Vztahy mezi Spojenými státy a Kolumbií jsou napjaté od doby, co se do prezidentského křesla vrátil Donald Trump. Americký prezident v minulosti Gustava Petra označil za nelegálního drogového bosse a pohrozil velmi vážnými kroky.
Washington navíc v říjnu uvalil sankce na kolumbijského prezidenta, jeho manželku a syna. Podle Američanů totiž jeho politika umožňuje rozkvět drogových kartelů, což vede k rekordní produkci kokainu.
I proto zveřejnil Gustavo Petro svoje bankovní záznamy, aby podle svých slov ukázal, že s produkcí drog nemá nic společného.
"Nepřipadá vám alarmující, že moje bankovní účty a transakce jsou v rozporu s hodnocením prezidenta Trumpa o prezidentovi demokraticky zvoleném Kolumbijci?" napsal Petro ve středu na sociální síti X.