Chtěl vyvrátit pomluvy. Místo toho prezident prozradil, že byl na striptýzu

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 4 hodinami
Kolumbijský prezident Gustavo Petro zveřejnil tento týden své bankovní výpisy. Chtěl tím vyvrátit obvinění Donalda Trumpa z obchodu s drogami. Zveřejněné informace ale prezidenta Kolumbie dostaly do prekérní situace. Výpis z banky totiž obsahuje platbu ve striptýzovém klubu v Portugalsku.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro. | Foto: Reuters

Žádné prodeje drog, jen platby za hypotéku, nákupy v luxusních obchodech, jako jsou Gucci a Ralph Lauren, a platba ve striptýzovém klubu v Lisabonu. Takové informace na sebe dobrovolně prozradil kolumbijský prezident Gustavo Petro. 

Chtěl tak symbolicky vzít vítr z plachet americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který ho několikrát bez důkazů obvinil z pašování drog. Místo toho, aby uklidnil spekulace, ale na sebe prezident Petro prozradil, že zaplatil 50 dolarů ve striptýzovém klubu v Portugalsku během oficiální cesty v květnu 2023.

"Jak je možné, že v Kolumbii máme krizi sexuálního vykořisťování a zároveň prezidenta, který navštěvuje taková místa?" stěžovala si Sara Jaramillo z Medellin Abolitionist Network, která se zasazuje za odstranění vykořisťujícího sexuálního průmyslu.

Prezident navíc na kritiku reagoval dalším kontroverzním příspěvkem. "V životě jsem se naučil dvě věci: nespat se ženou, ke které nic necítím, a neplatit za sex, když jsem ještě schopen svádění," napsal na svém profilu na síti X.

Kolumbijské soudy už v minulosti nařídily prezidentovi, aby se omluvil za "stigmatizující" komentáře vůči ženám poté, co označil reportérky kritické k jeho vládě za "panenky mafie". 

Osobní nepřátelství s Donaldem Trumpem

Vztahy mezi Spojenými státy a Kolumbií jsou napjaté od doby, co se do prezidentského křesla vrátil Donald Trump. Americký prezident v minulosti Gustava Petra označil za nelegálního drogového bosse a pohrozil velmi vážnými kroky.

Washington navíc v říjnu uvalil sankce na kolumbijského prezidenta, jeho manželku a syna. Podle Američanů totiž jeho politika umožňuje rozkvět drogových kartelů, což vede k rekordní produkci kokainu. 

I proto zveřejnil Gustavo Petro svoje bankovní záznamy, aby podle svých slov ukázal, že s produkcí drog nemá nic společného. 

"Nepřipadá vám alarmující, že moje bankovní účty a transakce jsou v rozporu s hodnocením prezidenta Trumpa o prezidentovi demokraticky zvoleném Kolumbijci?" napsal Petro ve středu na sociální síti X.

 
