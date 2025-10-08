"Svět mlčí ohledně genocidy v Gaze, stává se tak komplicem," řekla krátce po příletu na pražské letiště Václava Havla Šárka Přikrylová. Aktivistku uvítala skupina fanoušků a podporovatelů s palestinskými vlajkami.
"Vystoupili jsme z lodi a nechali nás klečet několik hodin s rukama před sebou na slunci. Stráž mezitím stála ve stínu a fotila si nás," popisuje svoji zkušenost se zadržením izraelským námořnictvem Přikrylová.
"Bylo tam psychologické mučení, ale fyzicky jsem napadena nebyla. Moje vizitka na svobodu je evropský pas. To je moje privilegium. Ostatní takové výhody nemají. Samozřejmě se k nám chovali jinak, než se chovají k Palestincům," dodává Přikrylová.
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského byla celá flotila spíše divadlem, která vezla pouze symbolické množství pomoci do Gazy, uvedl v rozhovoru pro ČTK. "Celé to bylo mediální divadlo. Myslím si, že by nemělo uniknout pozornosti, že to bylo koncipováno i k (židovskému) svátku Jom Kipur a k 7. říjnu, to určitě nebyla náhoda," podotkl Lipavský.
Izraelská vláda označila flotilu jako propagační akci hnutí Hamás s cílem šířit antisemitismus. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že na celé flotile byly nalezeny pouze dvě tuny humanitární pomoci, což je desetina toho, co uveze jediný kamion.
No wonder the fake-aid Hamas–Sumud flotilla rejected all the proposals from Israel, Italy, and Greece to peacefully unload the aid for Gaza in one of the regional ports: after checking all the ships and yachts of the flotilla, the total “aid” we found amounted to barely 2 tons… pic.twitter.com/gLs3hgjD51— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025
Přikrylová sama uvedla, že množství pomoci bylo spíše symbolické. "Naše loď vezla humanitární pomoc, vezla ji každá loď. Byly na nich zdravotní potřeby a jídlo. Množství humanitární pomoci na každé lodi nevím, ale na každé byla," dodala ráno Přikrylová na dotaz Aktuálně.cz.
Propalestinští aktivisté ostatně sami avizovali, že cílem akce bylo zejména upoutat pozornost lidí a médií na prohlubující se humanitární krizi v Gaze. "Vlády už měly dávno něco udělat. Lidé tam umírají každý den," dodává Přikrylová.
Aktivisté z projektu Global Sumud Flotilla chtěli prolomit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotilu více než 40 lodí zastavila a více než 400 aktivistů zadržela a deportovala.
Izrael zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku palestinských ozbrojenců na jih Izraele ze 7. října 2023. Izrael uvádí, že ozbrojenci teroristického hnutí Hamás zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Úřady v Pásmu Gazy, ovládané Hamásem, tvrdí, že při izraelské ofenzivě přišlo o život přibližně 67 tisíc lidí a že palestinská enkláva je zdevastována.