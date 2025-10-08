Zahraničí

Zažili jsme psychologické mučení, tvrdí po návratu z flotily pro Gazu "česká Greta"

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 2 hodinami
"Bylo tam psychologické mučení, ale fyzicky jsem napadena nebyla," říká po příletu do České republiky aktivistka Šárka Přikrylová, která byla součástí humanitární flotily pro Gazu. Ministr zahraničí Jan Lipavský označil celou akci za provokaci.
"Bylo tam psychologické mučení, fyzicky jsem osobně napadnutá nebyla," říká Přikrylová po příletu | Video: Aktuálně.cz

"Svět mlčí ohledně genocidy v Gaze, stává se tak komplicem," řekla krátce po příletu na pražské letiště Václava Havla Šárka Přikrylová. Aktivistku uvítala skupina fanoušků a podporovatelů s palestinskými vlajkami.

Související

Mučili mě, líčí aktivistka Greta Thunbergová svůj pobyt v izraelské věznici

Gaza, flotila, Greta Turnbergová, Global Sumud Flotilla, plachetnice, letiště, Řecko, vyhoštění

"Vystoupili jsme z lodi a nechali nás klečet několik hodin s rukama před sebou na slunci. Stráž mezitím stála ve stínu a fotila si nás," popisuje svoji zkušenost se zadržením izraelským námořnictvem Přikrylová.

"Bylo tam psychologické mučení, ale fyzicky jsem napadena nebyla. Moje vizitka na svobodu je evropský pas. To je moje privilegium. Ostatní takové výhody nemají. Samozřejmě se k nám chovali jinak, než se chovají k Palestincům," dodává Přikrylová. 

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského byla celá flotila spíše divadlem, která vezla pouze symbolické množství pomoci do Gazy, uvedl v rozhovoru pro ČTK. "Celé to bylo mediální divadlo. Myslím si, že by nemělo uniknout pozornosti, že to bylo koncipováno i k (židovskému) svátku Jom Kipur a k 7. říjnu, to určitě nebyla náhoda," podotkl Lipavský.

Izraelská vláda označila flotilu jako propagační akci hnutí Hamás s cílem šířit antisemitismus. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že na celé flotile byly nalezeny pouze dvě tuny humanitární pomoci, což je desetina toho, co uveze jediný kamion.

Přikrylová sama uvedla, že množství pomoci bylo spíše symbolické. "Naše loď vezla humanitární pomoc, vezla ji každá loď. Byly na nich zdravotní potřeby a jídlo. Množství humanitární pomoci na každé lodi nevím, ale na každé byla," dodala ráno Přikrylová na dotaz Aktuálně.cz. 

Propalestinští aktivisté ostatně sami avizovali, že cílem akce bylo zejména upoutat pozornost lidí a médií na prohlubující se humanitární krizi v Gaze. "Vlády už měly dávno něco udělat. Lidé tam umírají každý den," dodává Přikrylová.

Související

"F*ck Israel". Aktivisté postříkali královský palác v Amsterdamu červenou barvou

Královský palác, Amsterdam

Aktivisté z projektu Global Sumud Flotilla chtěli prolomit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotilu více než 40 lodí zastavila a více než 400 aktivistů zadržela a deportovala.

Izrael zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku palestinských ozbrojenců na jih Izraele ze 7. října 2023. Izrael uvádí, že ozbrojenci teroristického hnutí Hamás zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Úřady v Pásmu Gazy, ovládané Hamásem, tvrdí, že při izraelské ofenzivě přišlo o život přibližně 67 tisíc lidí a že palestinská enkláva je zdevastována.

 
Mohlo by vás zajímat

Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

Stíhačky, tanky, požáry. Jak válka na Ukrajině přispívá ke klimatické krizi

Stíhačky, tanky, požáry. Jak válka na Ukrajině přispívá ke klimatické krizi
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Greta Thunbergová Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023 Izrael aktivismus aktivista Přehled zpráv

Právě se děje

před 2 minutami
Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal. Co zjistil?
Aktualizováno před 7 minutami
"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí.
Aktualizováno před 9 minutami
"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
před 21 minutami
Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle.
před 21 minutami
Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Kultura v ČR by měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade dokument Státní kulturní politika 2026-2030+.
Aktualizováno před 23 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
Další zprávy