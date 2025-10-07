Zahraničí

"F*ck Israel". Aktivisté postříkali královský palác v Amsterdamu červenou barvou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Aktivisté v centru Amsterodamu nastříkali na budovu královského paláce červenou barvu na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. Informuje o tom agentura DPA. Na 7. října připadá druhé výročí teroristického útoku palestinského hnutí Hamás na jižní Izrael, jímž začala válka v Pásmu Gazy, která dodnes trvá.
Královský palác v Amsterdamu.
Královský palác v Amsterdamu. | Foto: Isifa/Thinkstock

K činu se přihlásila propalestinská skupina Palestine Action NL, která se odvolávala na to, že plánovala demonstraci, kterou ale úřady zakázaly. Palác se nachází na náměstí Dam, které je centrálním náměstím nizozemského hlavního města. Na fotografiích je vidět slogan "Fuck Israel" na zdi paláce. Policie incident vyšetřuje.

Starostka Femke Halsemaová uvedla, že ji akce pobouřila, a odsoudila ji jako skandální a nepřijatelnou. "Právě dnes je to také facka všem lidem, kteří truchlí nad strašlivým útokem Hamásu před dvěma lety," řekla podle agentury DPA Halsemaová. Starostka také uvedla, že propalestinská demonstrace na náměstí Dam nebyla povolena, protože ve stejnou dobu se na stejném místě konala proizraelská demonstrace a úřady se chtěly vyhnout konfrontacím.

 
zahraničí Nizozemsko palác aktivismus Palestina Amsterdam

