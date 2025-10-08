Zahraničí

Mučili mě, líčí aktivistka Greta Thunbergová svůj pobyt v izraelské věznici

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Švédská aktivistka Greta Thunbergová tvrdí, že byla v izraelské věznici spolu s dalšími členy propalestinské flotily Global Sumud mučena. Prohlásila to podle agentury Reuters na tiskové konferenci ve Stockholmu. Podrobnosti nesdělila. Izraelské ministerstvo zahraničí už dříve opakovaně popřelo, že by Izrael se zadrženými špatně zacházel.
Foto: Reuters

Thunbergová tvrdí, že nedostala čistou vodu a že další zadržovaní neměli přístup k důležitým lékům

"Co se mne týče, nechci se dělit o to, čemu jsem byla vystavena, protože nechci, aby to bylo na titulních stránkách a že "Greta byla mučena", protože o tom ten příběh není," řekla Thunbergová. Poznamenala, že to nebylo nic ve srovnání s tím, čemu každý den čelí lidé v palestinském Pásmu Gazy.

Izrael už před týdnem prohlásil, že všichni zadržení měli přístup k vodě, jídlu a toaletám a že dodržoval jejich zákonem stanovená práva včetně možnosti právního zastoupení.

Související

Dva roky po útoku Hamásu: Izrael v tichu, Greta a spol. slaví propuštění

Izrael, výročí, Hamás, terorismus
11 fotografií

Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Podle údajů agentury Reuters zatčených bylo 479 lidí a Izrael je postupně deportoval. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou. Dnes pak Izrael deportoval i Češku, která byla na palubě jedné z více než 40 lodí flotily.

Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, které Izrael uvalil na toto palestinské území. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců. Izrael vede v Gaze ofenzivu proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.

 
Další zprávy