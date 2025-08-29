Zahraničí

"Byl posedlý zabíjením dětí." Vrah z Minneapolisu zanechal deník, Amerika je v šoku

"Byl posedlý zabíjením dětí." Vrah z Minneapolisu zanechal deník, Amerika je v šoku
Terč s vyobrazením Ježíše Krista, pistole se jménem Vicki Weaver (ženy zabité v roce 1992 při zásahu FBI v Ruby Ridge) a náboj v ruce Robina Westmana na záběrech z videa, které dříve sám natočil a zveřejnil na sociálních sítích.
Děti se scházejí a truchlí na vigilii v parku Lynnhurst po střelbě ve škole Zvěstování.
Policisté zasahují před školou při hromadné střelbě v kostele Zvěstování.
Ruth (vpravo) a Sage pokládají květiny k pietnímu místu u kostela Zvěstování po střelbě ve škole. Zobrazit 11 fotografií
Foto: Reuters
Michaela Nováčková Jan Bezucha Michaela Nováčková, Jan Bezucha
před 2 hodinami
Dva dětské životy si vyžádala střelba v kostele v Minneapolisu. Školní mší vítala katolická základní škola Annunciation své žáky v novém školním roce. Útočníkem byl teprve 23letý Robin Westman, který sám školu v minulosti navštěvoval. „Více než cokoliv jiného chtěl střelec zabít děti. Bezbranné děti,“ řekl o středeční tragédii americký generální prokurátor pro Minnesotu Joseph Thompson.

Místem tragédie se stala katolická církev Annunciation (Zvěstování panny Marie) jejíž součástí je i škola. Podle informací na jejích webových stránkách určena pro žáky od předškolního věku (mateřská škola) až po 8. třídu (14 let). V současnosti školu navštěvuje téměř 400 dětí. Tutéž školu v roce 2017 absolvoval i útočník Robin Westman.

Spojenými státy otřásla tragická střelba na katolické škole v Minneapolis | Video: Reuters

Třiadvacetiletý Robin Westman se narodil jako muž, identifikoval se ale jako žena. V roce 2020 mu jeho matka Mary Grace podepsala žádost o změnu jména. Z Roberta se tak stala Robin s odůvodněním, že nezletilé dítě "se identifikuje jako žena a chce, aby její jméno tuto identifikaci odráželo". V angličtině se toto jméno dává mužům i ženám.

Střelec držel zbraně legálně 

Podle vyšetřovatelů přišel Westman oblečený celý v černém, vybavený třemi legálně drženými střelnými zbraněmi a dýmovnicí. Vypálil desítky ran skrz okna kostela, kde se právě konala školní mše. Policie později uvedla, že právě uzamčené dveře kostela pravděpodobně zachránily další desítky životů. "Obzvláště ohavné a zbabělé je, že tyto děti byly zavražděny střelcem, který je ani neviděl," zdůraznil šéf minneapoliské policie Brian O’Hara.

Scény z místa popisovali svědci jako děsivé. Děti prchaly zakrvácené z kostela, některé prosily kolemjdoucí o pomoc. Jeden z chlapců později vypověděl, že mu život zachránil kamarád, který se na něj vrhl a sám byl postřelen.

Deník plný nenávisti a zoufalství

Policie našla ve Westmanových věcech rozsáhlé zápisky a videa, která sdílel na YouTube. Psány byly často cyrilicí - údajně proto, aby okolí nerozumělo jejich obsahu. Záznamy odhalují nejen pečlivé plánování útoku, ale i stav mysli, který osciloval mezi depresí, sebevražednými myšlenkami a posedlostí násilím.

"Mám milující rodinu a dobrý systém podpory… a přesto chci zabíjet lidi," napsal v jednom ze svých deníků. Jinde dodal: "Na každé škole, kam jsem chodil, jsem si představoval, že ji vystřílím. Dokonce i v každé práci."

Westman popisoval také inspiraci u jiných masových vrahů, včetně Adama Lanzy, který v roce 2012 zavraždil 20 dětí v Sandy Hook. Zápisky odhalují, že útok plánoval více než měsíc - zkoumal dispozice kostela, kreslil plány lavic a dveří, dokonce provedl zkušební návštěvy.

V jeho poznámkách se objevují rasistická a antisemitská hesla, stejně jako výzvy k násilí proti prezidentu Donaldu Trumpovi. "Střelec vyjádřil nenávist vůči mnoha skupinám - židovské komunitě i politickým lídrům," potvrdil prokurátor Minnesoty Joseph Thompson. "Ale především chtěl zabíjet děti," dodal ve čtvrtek na tiskové konferenci. 

Vztah k matce a napětí v rodině

Paradoxně si byl vědom, že jeho násilné fantazie mohou vést k odhalení. "NAJDĚTE MĚ, PROSÍM O POMOC, KŘIČÍM O POMOC," zapsal si několik týdnů před útokem.

Westman v minulosti navštěvoval právě školu při kostele Annunciation, kde jeho matka Mary Grace pracovala. Ta nyní s policií nespolupracuje a najala si obhájce. Podle jejího právníka je zdrcená, ale odmítá nést vinu. 

V denících se však objevují zmínky o komplikovaném vztahu. Střelec naznačil, že matka mohla tušit, co se chystá: "Mám pocit, že moje matka to mohla předvídat kvůli mé bouřlivé minulosti s násilnými výhrůžkami," napsal.

Hlasy rodičů obětí

Pro rodiny obětí je tragédie nenahraditelnou ztrátou. "Včera se nějaký zbabělec rozhodl, že nám vezme našeho osmiletého syna Fletchera," řekl otec Jesse Merkel. "Fletcher miloval rodinu, přátele, rybaření i sport. Dnes své děti obejměte o něco víc. Milujeme tě, Fletchere. Vždycky budeš s námi."

Rodiče Harper Moyski popsali svou dceru jako "bystrou, veselou a hluboce milovanou dívku". Ve svém prohlášení dodali: "Žádná rodina by nikdy neměla utrpět takovou bolest. Změna je možná a je nutná - aby se Harperin příběh nestal dalším v dlouhé řadě tragédií." 

V Minnesotě není získání střelné zbraně nijak mimořádně složité, i když stát patří k těm s přísnější regulací než řada jiných částí USA. K nákupu pistole nebo poloautomatické pušky je potřeba povolení od šerifa, které zároveň slouží jako zbrojní pas.

Uchazeči musejí projít prověrkou, ta ale většinou netrvá déle než několik dní. V praxi tak většina zájemců, kteří nemají záznam v trestním rejstříku nebo soudní zákaz, dostane zbraň poměrně snadno. A právě tato dostupnost podle kritiků ukazuje, že i relativně "přísné" zákony nejsou dostatečnou pojistkou proti tragédiím, jakou Minneapolis zažil.

Letos už se v amerických školách střílelo 140krát

Vyšetřovatelé i federální úřady označili střelbu za akt domácího terorismu motivovaný ideologií plnou nenávisti. Ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel upozornil, že Westman na své zbraně psal protináboženské a antisemitské slogany.

V USA padl loni průlomový verdikt: soud v Michiganu poprvé v dějinách země uznal rodiče školního střelce vinnými z nedbalosti, když svému synovi umožnili přístup ke zbrani, s níž v roce 2021 zastřelil čtyři spolužáky. Podle agentury AP, která cituje databázi K-12 School Shooting Database, se jen letos na amerických základních a středních školách odehrálo už více než 140 střeleb.

Prohlédnout si 11 fotografií
 
