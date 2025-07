Střelec v kancelářské budově na Manhattanu zabil čtyři lidi a pak i sám sebe

Při střelbě v kancelářské budově na Manhattanu zemřelo v pondělí večer pět lidí včetně útočníka. Mezi mrtvými je policista, dva další muži a jedna žena.

Několik dalších lidí je zraněných, jeden v kritickém stavu. Útočník po střelbě v mrakodrapu na třídě Park Avenue, v němž sídlí řada firem z finančního sektoru, obrátil zbraň proti sobě. Podle policie měl v minulosti psychické problémy, jeho motiv zatím není jasný.

Střelcem je podle policie sedmadvacetiletý Shane Tamura z Las Vegas ve státě Nevada. "Snažíme se přijít na to, proč si vybral za cíl právě toto místo," řekla na tiskové konferenci policejní komisařka Jessica Tischová.

Záchranné složky dostaly zprávu o střelbě okolo 18:30 místního času (v pondělí 0:30 středoevropského letního času). Střelec vybavený útočnou puško M4 podle Tischové přijel do blízkosti mrakodrapu autem, v němž policisté našli pistoli, zásobníky a náboje. Když vešel do budovy, hned v její vstupní části zastřelil šestatřicetiletého policistu v civilu.

"Zemřel tak, jak žil. Jako hrdina," řekla Tischová o policistovi, přistěhovalci z Bangladéše a otci dvou synů, jehož žena čeká třetí dítě.

Útočník pak v lobby hotelu postřelil několik dalších lidí a poté výtahem vyjel do 33. patra, kde sídlí realitní firma a kde zastřelil svou další oběť. Nakonec spáchal sebevraždu.

Experti oslovení CNN soudí,že akci i vzhledem k velmi dlouhé cestě z Las Vegas do New Yorku pečlivě plánoval a do budovy vyrazil s tím, že se ven živý nedostane.

Americká média se shodují, že v centrální části New Yorku je podobný čin zcela ojedinělý. Město má podle AP velmi nízkou kriminalitu a dosavadní letošní statistiky naznačovaly, že by za tento rok mohlo registrovat nejméně zranění či úmrtí po střelbě za dlouhá desetiletí.