Analytik: Macron zajistil Evropě místo u stolu s Putinem. Bez něj by tam byly jen USA

Bezprostředně po návratu Emmanuela Macrona z Moskvy se v evropských médiích rozhořel spor o to, zda byla cesta francouzského prezidenta za jeho ruským protějškem úspěšná, nebo ne. Zatímco jedni komentátoři ho chválí, druzí tvrdí, že se nechal Vladimirem Putinem "rozcupovat".

Obsah pondělní schůzky jako takový zůstává víceméně neznámý. Macron měl od Putina získat slib, že ruský prezident nepodnikne na hranicích Ukrajiny žádné nové "vojenské iniciativy". A až skončí právě probíhající cvičení, stáhne i několik tisíc ruských vojáků z běloruské strany. Tak o tom informovaly zdroje z Elysejského paláce. Kreml to nepotvrdil ani nevyvrátil.

Francouzský prezident měl Vladimiru Putinovi naopak slíbit, že jejich "dialog" bude pokračovat.

Vlivný evropský server Politico Macrona tvrdě zkritizoval. Zaměřil se na společnou tiskovou konferenci obou politiků, kterou podle serveru Putin využil k tomu, aby svého hosta vyprovokoval, nebo ho dokonce ponížil.

Putin Západ obvinil z podpory majdanského "puče" na Ukrajině v roce 2014 a pohrozil, že pokud se západní státy pokusí připojit k Ukrajině "náš Krym", bude to automaticky znamenat "válku s Ruskem".

Macron na většinu Putinových slov nereagoval, a to ani na jeho tvrzení, že Krym patří Rusku, tedy ne Ukrajině (Rusko anektovalo Krym na jaře roku 2014, podle mezinárodního společenství ale stále patří k Ukrajině - pozn. red.) . Server Politico setkání následně zhodnotil tak, že francouzský prezident se nechal vlákat do brlohu grizzlyho a ten ho "rozcupoval".

Naopak britský The Spectator Macronovi zatleskal. Konzervativní týdeník v textu pod titulkem "Kudos (v překladu přibližně "pochvala" - pozn. red.) Macronovi za to, že jel do Moskvy" pracoval hlavně s argumentem, že by bylo absurdní, aby druhá největší evropská velmoc nic nedělala, když se za východními hranicemi EU sešikovalo 130 tisíc ruských vojáků.

Na to upozornil v rozhovoru s Aktuálně.cz i jeden z nejsledovanějších analytiků francouzské zahraniční politiky Švýcar Joseph de Weck, který dlouhodobě žije v Paříži a pracuje v tamním Institutu Montaigne. "Macron se snažil získat místo pro Evropu za jednacím stolem s Ruskem, nenechat to jen na Američanech. A to se podařilo. Kdyby se o to nepokusil, Evropané by teď byli zcela mimo hru," řekl redakci de Weck.

Macronova otočka

Analytik také upozorňuje, že namísto analyzování jedné tiskové konference v Moskvě by měli Evropané sledovat mnohem důležitější příběh - Macronovu otočku ve vztahu k Rusku. Ještě loni chtěl s Ruskem utvářet strategické bezpečnostní partnerství. Během nynější ukrajinské krize, kdy se nová německá vláda stáhla z dění, se pak francouzský prezident chová jako příkladný spojenec Američanů v Evropě.

"Macron dodal Ukrajině zbraně, posílá další vojáky do Rumunska, navrhl Wagnerovu skupinu (ruské žoldáky loajální Kremlu - pozn. red.) na unijní blacklist a svoje diplomatické kroky konzultuje se spojenci. Před cestou do Moskvy zavolal všem třem lídrům Pobaltí, opakovaně polskému prezidentovi Dudovi a dalším. A z Ruska letěl na Ukrajinu," zmínil se Weck, kterému loni vyšla kniha o Macronovi s názvem Revoluční prezident.

"Francouzský lídr si uvědomil, že se svojí dosavadní ruskou politikou nedosáhl vůbec ničeho. Evropa není bezpečnější. Nabídnutá ruka k dialogu nepřiměla Putina respektovat Francii - což je vidět na Mali a dalších státech Afriky, kde Wagnerova skupina operuje proti Francii. Celý ten pokus stál Macrona hodně politického kapitálu v zemích střední a východní Evropy. Macron přiznal chybu a změnil ruskou politiku Francie," pokračoval analytik.

Zásadní chyby v nové strategii podle de Wecka Macron nedělá a to platí i o cestě do Moskvy. "Každý pokus jednat s Putinem může selhat. Pokud Macron nabídl Putinovi něco, co nebylo dohodnuto s ostatními, máme problém. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Stojí za povšimnutí, že žádná evropská vláda nevyjádřila s Macronovými kroky nesouhlas. Žádná. Ani Balti, ani Poláci," dodal de Weck.