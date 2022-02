Čeká Putin na konec olympiády? Nevěřte apokalyptickým vizím, apeluje Kyjev

Diplomacie v souvislosti s napětím na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou pracuje na plné obrátky. Český ministr zahraničí Jan Lipavský je se svými kolegy ze Slovenska a Rakouska v pondělí na Ukrajině, francouzský prezident Emmanuel Macron letí do Moskvy a v Bílém domě se sejde německý kancléř Olaf Scholz s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Mluví se sice o diplomatických řešeních, ale Rusko dál přesouvá vojska k hranicím s Ukrajinou. Z mnoha míst se na sociálních sítích objevily fotografie a videa jedoucích konvojů, a to dokonce i z Čečenska.

Americký deník Washington Post cituje z analýzy zpravodajských služeb, podle které má ruská armáda podél hranice už 83 taktických skupin o síle praporu, přičemž ještě před dvěma týdny jich bylo 60. "Pokud by Rusko chtělo zaútočit po zemi, má k tomu soustředěno zhruba 70 procent potřebné kapacity," uvádí studie.

Ze satelitních fotografií vyplývá, že v Bělorusku, na západě Ruska a na Krymu je zhruba 130 tisíc ruských vojáků. V Evropě nebyla soustředěna taková síla u hranic nějaké země od konce druhé světové války.

Ve světových médiích přibývá také spekulací, zda ruský prezident Vladimir Putin neodložil rozhodnutí o akci na Ukrajině na dobu po skončení zimních olympijských her v Pekingu - ať už půjde o rozsáhlou invazi, nebo jen lokálně omezenou operaci.

Čínský prezident Si Ťin-pching je jeho spojenec, takže nelze vyloučit, že Putin nechce "zkazit" válkou olympiádu. Čínský režim považuje pořádání her za prestižní akci, která má ukázat světu i domácímu obyvatelstvu, že země se vyvíjí správným směrem.

Agentura Bloomberg dokonce s odvoláním na zdroj ve zpravodajských službách napsala, že Si Putina požádal, aby na Ukrajině v době her nic nepodnikal. Peking však tuto informaci dementoval. "Je to vycucané z prstu. Cílem takových zpráv je pouze vrazit klín mezi Rusko a Čínu a poškodit zimní olympijské hry," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien.

Schůzka se Sim tolik nepomohla

"Ruskou invazi na Ukrajinu v období po ukončení her v tuto chvíli nelze vyloučit, jakkoli se kloním k tomu, že je spíše méně pravděpodobná. Důvodem je lepší připravenost a stav ukrajinské armády, než jak tomu bylo v uplynulých letech, a také rozhodnost západního společenství reagovat na ruský vpád rezolutním způsobem. K tomu je třeba přičíst řadu diplomatických aktivit západních států, které se snaží odradit Kreml od další agrese všemožnými prostředky a motivovat ho k ústupkům," řekl Aktuálně.cz analytik Asociace mezinárodních vztahů Pavel Havlíček, expert na Rusko a Ukrajinu.

"Rusku také jen do určité míry pomohla nedávná schůzka Putina se Si Ťin-pchingem, který ruský vpád na Ukrajinu a nároky na ukrajinské území, včetně Krymu, jednoznačně nepodpořil," dodal.

V roce 2014 začala ruská operace směřující k anexi Krymu a odtržení části Donbasu od Ukrajiny také těsně po skončení zimních olympijských her v Soči. Muži v neoznačených uniformách (ve skutečnosti příslušníci speciálních výsadkových oddílů ruské armády) se objevili na poloostrově 27. února 2014 a obsadili budovu krymského parlamentu v Simferopolu.

Olympiáda v Soči skončila závěrečným ceremoniálem čtyři dny předtím. Letošní hry v Pekingu končí v neděli 20. února.

Ať se nás nepřítel bojí

Ukrajinská vláda se nyní snaží předcházet panice a pesimistickým předpovědím. Ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval občany Ukrajiny, aby se nenechali znervózňovat apokalyptickými předpověďmi.

"Máme silnou armádu, bezprecedentní mezinárodní podporu a víru v naši zemi. Nepřítel by se měl bát nás, ne my jeho," napsal ministr na Twitteru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina není potápějící se Titanic a média by neměla šířit paniku.

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022

"Špatnou zprávou pro Kyjev je také zapojení běloruských ozbrojených složek do boje Kremlu proti Ukrajině, které je novým prvkem v geopolitické hře o budoucnost evropské bezpečnostní architektury," doplňuje analytik Havlíček.

"Zprávy ze Spojených států na základě činnosti zpravodajských služeb naznačují, že ruská armáda je v tuto chvíli připravena na invazi zhruba ze 70 procent, což se v období během konání olympiády může změnit a situace v budoucnu zhoršit. Ruské vedení zůstává těžko předvídatelné ve svých dalších krocích," dodává.

"Nejspíše ani lidé v okolí Vladimira Putina přesně neví, co ruský prezident udělá," uvedla k tápání světa ohledně příštích kroků Moskvy náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanová v televizi CNN.

