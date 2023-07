Samsung představil nálož elektroniky. Nové modely řady Z budou k dodání v srpnu

Korejský technologický gigant Samsung má za sebou asi nejočekávanější premiéru letošního roku. Firma totiž představila řadu nových přístrojů v čele se skládacími telefony Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Veřejnosti se také poprvé předvedly chytré hodinky Galaxy Watch 6 a Watch6 Classic spolu se třemi novými tablety řady Galaxy Tab S9.

Samsung je průkopníkem skládacích telefonů a dokazuje to už u menšího ze dvou představených modelů Galaxy Z Flip5. Mobil dostal kompletně přepracovaný pant, díky kterému zmizela mezera mezi oběma částmi zařízení v zavřeném stavu. Vnitřní displej FHD+ Dynamic AMOLED má úhlopříčku 6,7 palce a nabízí rozlišení 2640×1080, vnější (nazvaný Flex Window) pak oproti minulé generaci telefonu patřičně narostl na 3,4 palce s rozlišením 720×748 pixelů, je čtyřikrát větší.

Nový vnější displej nabízí řadu zajímavých funkcí a uživatel si navíc může jeho podobu do určité míry přizpůsobit podle sebe. Vybírat může například ze stylových rámečků či mnoha typů digitálních či analogových ciferníků. Ty mohou být shodné jako na jeho chytrých hodinkách Galaxy Watch6. Díky widgetům jsou pak k dispozici nejrůznější praktické aplikace včetně počasí, audio přehrávače nebo sledování aktuálních burzovních kurzů. Pomocí předem nastavených replik lze také odpovídat na SMS zprávy. Flex Window také pomůže s pořízením selfie a díky režimu Flex Mode i k rychlé úpravě fotografií. Ostatně, o ostré snímky se tu stará stabilizátor Super Steady s funkcí Auto Framing.

Vlajková loď v novém

Pozornost na sebe během premiéry strhla samozřejmě vlajková loď Samsungu, tedy velký Galaxy Z Fold5. Podobně jako jeho menší sourozenec se dokázal zbavit mezery novým pantem, díky čemuž je tenčí. Zařízení navíc dostalo dosud nejvýkonnější čip Qualcomm, softwarová vylepšení a také lepší jas displeje, který vzrostl skoro o třetinu. Vylepšily se také jeho fotoaparáty.

Uživatelé bezesporu ocení novinku, kterou je vylepšená lišta Taskbar. Ta umožňuje rychle přepínat mezi často používanými aplikacemi a nyní dokáže zobrazit až čtyři nedávno používané programy. Na práci se bude také hodit přesouvání souborů obouruč. Stačí třeba jedním prstem podržet obrázek v galerii a druhým otevřít aplikaci s poznámkami, kam se pak snímek přesune. Díky vyskakovacím oknům lze zase nechat aplikace běžet na pozadí a vracet se k nim podle potřeby.

K dispozici je také nová verze S Pen (Fold), která je ideálem pro psaní poznámek na tak velkém displeji, kterým nový Galaxy Z Fold5 disponuje. Pero se jako vždy schová do speciálního ochranného pouzdra, které je nyní téměř stejně tenké jako pouzdro standardní. Ale zpět k displeji, ten má totiž neuvěřitelnou úhlopříčku 7,6 palce, tedy 19,3 centimetru. O pohodlné přehrávání médií nebo hraní nejnovějších her se postará čip Snapdragon osmé generace speciálně vyrobený pro Samsung.

"Samsung do mobilního světa přináší díky svým skládacím telefonům skutečnou revoluci, vytváří nový standard a neustále ho vylepšuje," říká Tea Moon Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience v Samsung Electronics. A dodává: "Každý den si naše skládací telefony pořizuje víc a víc lidí, protože touží po zážitcích, které jim žádné jiné přístroje nenabídnou. A my jejich přání a potřeby hodláme uspokojovat i nadále - nejlepším důkazem jsou právě horké novinky Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5."

Dobrou zprávou je, že na ně čeští zákazníci nebudou muset příliš dlouho čekat. Předprodej se totiž spustil spolu s premiérou, tedy ve středu 26. července. První přístroje by měly být fyzicky v Česku 11. srpna. Všichni, kteří si do té doby telefon objednají, získají model s dvojnásobně vyšší kapacitou paměti za cenu modelu s kapacitou nižší. Zájemci mohou navíc po registraci na stránkách Samsungu odprodat své staré zařízení a k výkupní ceně navíc získat bonus ve výši 3500 Kč v případě koupě Galaxy Z Flip5 a 5000 Kč při nákupu Galaxy Z Fold5. Do konce srpna také značka nabízí pojištění Samsung Care+ na rok zdarma.

Chytré hodinky i tablety

Skládací telefony poslední generace ale nejsou jedinou novinkou, kterou Samsung veřejnosti předvedl. Nové chytré hodinky Galaxy Watch6 dostaly o 20 procent větší displej s vyšším jasem. Při zachování velikosti těla přístroje jsou tak rámečky nyní menší, u základní varianty o 30 procent, u verze Classic o 15 procent. Watch6 dostal mechanickou otočnou lunetu a hodinky mají také výkonnější procesory. Došlo ke zvětšení baterie a vylepšení senzorů. Model Galaxy Watch6 je k dispozici ve velikosti 44 a 40 mm, Galaxy Watch6 Classic pak 47 a 43 mm. U vývoje se Samsung zaměřil na vylepšení trekování sportovních aktivit a především spánku. Nové řemínky mají různé designy, lze je vyměnit jedním klikem. S Galaxy Watch6 můžete ovládat svůj telefon a samozřejmě s nimi lze i pohodlně zaplatit. V nabídce stále zůstává verze Galaxy Watch5 Pro, určená pro nadšené sportovce a dobrodruhy. V těchto dnech navíc dostává nové softwarové vylepšení.

V nabídce přibyla také trojice špičkových tabletů řady Galaxy Tab S9. Jejich vzhled prošel evolucí, ale měnila se i technika. Díky tomu má například Tab S9 nejlepší tepelnou účinnost ze všech tabletů Samsungu. Nové jsou reproduktory a na uživatele čekají nové profesionální aplikace. Jde o LumaFusion, Clip Studio Paint nebo GoodNotes. Nejmenší model S9 má úhlopříčku 11 palců, prostřední S9+ nabízí 12,4 palce. K mání je ale i v největší variantě s obřím displejem 14,6 palce. Všechny verze používají čip Snapdragon osmé generace, mají čtečku otisků prstů a S Pen v balení. Kromě toho se všechny nové verze mohou pochlubit displejem SuperAmoled, tedy nejlepším displejem na trhu, jsou voděodolné, a to včetně S Pen, nabízí redukci modrého světla o 70% pro večerní používání i DeX režim, prostřednictvím kterého lze tablet přepnout do počítačového prostředí.

Podobné výhody jako v případě skládacích telefonů platí i pro zájemce o chytré hodinky a tablety, tedy k předobjednání jsou již nyní a fyzicky se první kusy dostanou do Česka už 10. srpna. Samsung i u těchto přístrojů nabízí výkupní bonus za staré zařízení.