Výroba vlastní elektřiny se vyplatí. S instalací fotovoltaiky proto neotálejte!

Skokový nárůst cen elektřiny a plynu, vlastní soběstačnost a ochrana před výpadky dodávek elektřiny či snaha odlehčit životnímu prostředí. Důvody k pořízení fotovoltaické elektrárny být různé. Řada lidí ovšem během boomu v posledním roce naletěla nezkušeným nebo nespolehlivým firmám či přímo podvodníkům.

Mnohdy lidé jednali ve strachu ze strachu a pod tlakem obchodníků, kteří se snažili udělat co nejvíc objednávek. Bez ohledu na to, zda měli dostatečnou montážní kapacitu či zda se fotovoltaická elektrárna na daný rodinný dům hodila.

Opatrnost a rozvaha při výběru dodavatele je vždy rozhodně na místě. "U fotovoltaického zařízení se předpokládá, že jej budete využívat desítky let. Navíc se jedná o poměrně velkou investici. Běžný elektrospotřebič v případě nespokojenosti vrátíte a vyměníte, případně prodáte a koupíte si jiný. To s fotovoltaikou půjde těžko. Většina lidí si bude pořizovat solární elektrárnu jedenkrát za život," říká expert innogy na fotovoltaiku Pavel Matoušek.

Fotovoltaika je přitom, obecně vzato, vhodná pro všechny typy střech a rodinných domů. Pochopitelně by měla být střecha orientovaná na vhodnou světovou stranu. A záleží také na režimu spotřeby: stále platí základní pravidlo, podle něho by většina vyrobené elektřiny měla být spotřebována přímo v domě. Někteří dodavatelé mohou třeba zájemce nutit ke zbytečně velkým elektrárnám, protože jim to přináší vyšší zisky.

V bytových domech a panelácích se mohou objevit překážky. Pro efektivní fungování je obvykle nutné získat souhlas všech majitelů bytů a také je nutné zajistit vhodné umístění panelů. Situaci nicméně částečně usnadnila vyhláška Energetického regulačního úřadu. Umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj. tento přístup umožňuje vybudovat společný zdroj, i pokud někdo z domu nesouhlasí. Ještě více by měl pomoci chystaný zákon o komunitní energetice.

S fotovoltaikou není na co čekat

Výběru instalační firmy je dobré věnovat nějaký čas, nemá smysl se impulzivně rozhodnout hned pro první nabídku, která přistane na stole nebo v počítači. Je vždy dobré si firmu proklepnout: Jak dlouho je na trhu? Může skutečně splnit, co slibuje? Má za sebou už nějaké instalace? A je reálné, aby splnila, co slibuje? Jaké jsou recenze na nezávislých serverech? Vedle státních rejstříků je důležitým vodítkem je aktivní členství instalační firmy v některé z oborových organizací, které se snaží hlídat důvěryhodnost svých členů.

Stejně jako v jiných odvětvích vždy platí, že je třeba důkladně prostudovat smlouvou, včetně záruk dodání, případně penalizace. Od dodavatele by při podpisu smlouvy měli klienti také požadovat finální částku za instalaci, aby se vyhnuli nepříjemnému překvapení při započítání různých doplatků. Seriózní dodavatel také nepotřebuje žádné vysoké zálohy dopředu. Například innogy požaduje při podpisu smlouvy 20 tisíc korun při podpisu smlouvy, polovinu celkové částky před montáži a zbývající část až po připojení elektrárny k síti.

Odborníci tvrdí, že výstavbu fotovoltaiky nemá smysl odkládat na další roky, byť ceny energií aktuálně klesají. A drobně šly dolů i ceny solárních panelů. "Ceny panelů sice drobně klesly, ale kvůli inflaci naopak vzrostly ceny práce a dopravy, stejně jako ceny nosných konstrukcí nebo elektromateriálu. Je zapotřebí si uvědomit, že vlastní cena panelů tvoří poměrně zanedbatelnou část z celkové ceny fotovoltaické elektrárny," říká expert na fotovoltaiku ze společnosti innogy Pavel Matoušek.

V celém rozpočtu na elektrárnu je klíčová cena baterií, měničů a práce. Tyto komponenty se dlouhodobě drží na stejné cenové úrovni, případně jejich cena mírně vzrostla. "U nás v innogy letos zůstane cena instalací beze změny a nebude nutné, abychom zdražovali. Určitě se tedy vyplatí pořídit si fotovoltaiku ještě letos a začít co nejdříve s výrobou vlastní elektřiny," říká Matoušek.

Návratnost za tři roky není reálná

Obrovský zájem o fotovoltaiku, který loni vyvolaly obavy z nedostatku energie před přicházející zimou spolu s prudkým růstem cen elektřiny a plynu, už částečně opadl. Zatímco minulý rok čekali zákazníci na montáž přibližně devět měsíců od podpisu smlouvy, dnes jsou to asi tři až čtyři měsíce. Celý proces trvá zhruba šest měsíců. Nejprve se vyřizuje žádost o připojení s distributorem, následuje vypracování projektové dokumentace, pak následuje čekání na montáž. "Zákazník má pocit, že se v té chvíli nic neděje," říká Matoušek.

Samotná montáž zabere dva až tři dny. Během nich se vystřídají dvě party. Jedna pracuje na střeše, montuje panely, druhá má pak starosti vše, co je spojené s rozvody elektřiny a dalšími součástmi elektrárny. Po ní už následuje revize, revizní zpráva a nakonec žádost o první paralelní připojení. Distribuční společnost na to má 30 dní, ale v některých oblastech stále nestíhají. Když distributor vymění elektroměr, je vyhráno a je možné připojit elektrárnu k sítě.

Po zprovoznění elektrárny se čeká necelé dva měsíce na proplacení dotace z programu Nová zelená úsporám. Jejich přijímání se na konci června zastavilo, ministerstvo životního prostředí chystá od září nová, jednodušší pravidla. Aktuální program může zajistit dotace od 40 tisíc až do 200 tisíc korun. Částka se odvíjí od výkonu a kapacity akumulačního systému. Výše podpory je závislá na provedených opatřeních a může dosáhnout až polovinu celkových výdajů.

V průměru se cena fotovoltaiky pro typický rodinný dům pohybuje mezi 200 až 250 tisíci korunami. Reálná návratnost se pohybuje mezi osmi až deseti lety. O něco lépe může teoreticky vycházet kombinace s elektromobilem. Když dodavatel slibuje návrat za tři nebo čtyři roky, pravděpodobně nemluví pravdu. Životnost fotovoltaiky se počítá na desetiletí, panely by měly fungovat kolem 30 let. Jejich účinnost postupem času klesá. Podobně jako využitelná kapacita baterie.

Stačí zapojit a pak už jen šetřit

Většina seriózních dodavatelů vyřizuje veškerou administrativu, včetně žádostí o připojení k síti u distributora a žádosti o dotaci. Záruky na mechanické zpracování panelu bývá obvykle mezi 10 až 15 let, na měnič kolem 8 let. A na baterii je záruka kolem 3000 cyklů nebo 10 let.

Fotovoltaika je v průběhu celého roku prakticky bezúdržbová. "Stačí starat se o ní jako o jakékoliv jiné elektrozařízení, třeba elektrokotel," říká Matoušek. Žádný speciální servis, jako třeba na plynový kotel v případě fotovoltaické elektrárny není předepsaný. Podle Matouška je však dobré kontrolovat pravidelně v mobilní aplikaci nebo na webu, zda všechno funguje správně, zda například nevypadl střídač. Kvůli banalitě by se zákazník mohl zbytečně připravovat o elektřinu.

Někdy se radí panely jednou za rok očistit, setřít neinvazivně umýt vodou od nánosů prachu, ale není to nutné. Pokud se něco pokazí, nebo elektrárna nefunguje správně, je třeba zavolat instalační firmu. Mohou třeba využít termokameru, aby zjistili, kde jsou problémy. "Používáme osvědčená řešení, k nimž poskytujeme technickou podporu a držíme skladem nejen veškeré komponenty pro instalace, ale i sortiment náhradních dílů. To nám dovoluje v případě závady řešit servis okamžitou výměnou. Zákazník tak nemá žádné výpadky ze své výroby," dodává Pavel Matoušek.

V loňském roce v innogy zákazníkům postavili 750 elektráren o souhrnném výkonu přes 6 MWp s akumulátory o celkové kapacitě 8 MWh. Aktuálně je běžná instalace o výkonu 6 - 8 kWp v kombinaci s 10 kWh baterií. Podíl elektráren s baterií v dodávkách innogy přesáhl v loňském roce 98 procent. Letos v innogy plánují postavit a předat více než tisícovku nových fotovoltaik pro domácnosti.