Od prázdné střechy k vlastní elektřině. Domácí elektrárna krok za krokem

Nadcházející měsíce přinesou méně slunečního svitu, a tedy i nižší výrobu ze střešních fotovoltaických elektráren. To ale není důvod odkládat pořízení panelů na střechu až na jaro. V září se navíc po prázdninové pauze znovu rozbíhá přijímání žádostí v programech Nová zelená úsporám. S mírně změněnými pravidly, která otevírají dotace většímu okruhu žadatelů a zjednodušují související papírování.

Ve spolupráci se společností innogy jsme dali dohromady jednotlivé kroky od prvního kontaktu s vybranou firmou přes první spotřebované kilowatty ze střešních panelů až ke chvíli, kdy na klientově účtu přistanou peníze z dotací. S většinou kroků pomůže dodavatel - nebo je rovnou vyřídí.

"Seriózní dodavatel klienta během celého procesu výstavby neopustí, klientovi vždy poskytne konkrétní kontaktní osobu, která s ním komunikuje. Vyřídí za něj veškerá jednání s úřady, s distributorem, podá za něj žádost o dotaci a ohlídá, aby bylo vše v pořádku. Ideálně na sebe smluvně převezme odpovědnost," říká expert na fotovoltaiku ze společnosti innogy Pavel Matoušek.

Nevyplatí se podle něj čekat, že ceny za montáž fotovoltaické elektrárny výrazně klesnou kvůli zlevnění solárních panelů. "Kvůli inflaci vzrostly ceny práce a dopravy, stejně jako ceny nosných konstrukcí nebo elektromateriálu. Je zapotřebí si uvědomit, že vlastní cena panelů tvoří poměrně malou část z celkové ceny solární elektrárny. V tuto chvíli lze konstatovat, že díky konkurenčnímu prostředí, zlevnění komponent a poklesu poptávky cena mírně klesla, rozhodně se ale nejedná o trend," říká.

Jedině s obhlídkou na místě

Fotovoltaická elektrárna není spotřební věc, která vydrží jen pár let a je třeba ji vyměnit, nebo zařízení, které jen zapojíte do sítě. Jedná se o stavební zásah do domu. Při správné - nijak náročné - péči funguje desítky let. A s tím je třeba k celé investici přistupovat. Po prvním kontaktu od zákazníka připraví dodavatelská firma nezávaznou cenovou nabídku a podrobně ji vysvětlí. A to včetně možností financování, postupu prací a jednotlivých termínů. V této fázi pochopitelně existuje prostor na úpravu návrhu podle představ zákazníka, pokud je to technicky možné.

Je dobré už dopředu přemýšlet o budoucí spotřebě elektřiny v domě, třeba chystaném pořízení elektromobilu za pár let. Rozšiřování již jednou nainstalované fotovoltaiky za pár let nemusí být úplně jednoduché. A rozhodně to bude nákladnější, než když se vše udělá najednou.

Samotné výstavbě předchází projektování a zaměřování. Navrhnout elektrárnu se všemi detaily zapojení rozhodně nejde od stolu z kanceláře. Matoušek z innogy zdůrazňuje, že dodavatel nesmí podcenit obhlídku přímo na místě. Pokud zákazník na nabídku kývne, přijde technik, který posoudí, zda je nemovitost vhodná k instalaci fotovoltaiky, pomůže najít nejlepší prostory k umístění technologií i pro vedení kabelů. A nakonec z celé obhlídky vystaví protokol s detailním rozpisem technických parametrů.

Nezřídka ovšem přijde na to, že je třeba udělat i související investice. "Solidní montážní firma by vše měla umět zhodnotit, případně doporučit, co je potřeba udělat. U starších domů se často stává, že nejsou zcela v pořádku rozvody elektřiny. Mohou být například malé skříně pro elektroměrové rozvaděče. Nemá také smysl instalovat fotovoltaiku na domě, kde budu chtít za pár let měnit starou střechu. Fotovoltaika sice jde sundat a znovu nainstalovat, ale takový postup pak stojí stejně peněz a není rozumný. Byla by to vlastně dvojí montáž," upozorňuje Matoušek.

"Nekonečné" čekání na dvě party

Do několika dnů po obhlídce technika přijde smlouva o dílo, která definuje zásadní pravidla vztahu, postup prací, co se bude instalovat a kdy se za to bude platit. V tuhle chvíli také klient, který s dodavatelem smlouvu podepíše, platí první platbu, zálohu na budoucí elektrárnu. Podle oborových asociací by se její výše měla pohybovat mezi 10 až 40 procenty celkové ceny.

U innogy je to 20 tisíc korun, tedy méně než 5 procent. "Zaznamenáváme firmy, které si říkají o zálohy ve výši 70 až 90 procent. Před takovými zálohami bych velmi důrazně varoval bez ohledu na velikost firmy. Nedávný případ společnosti Malina, která se tvářila jako jedna z největších, by měl být dostatečným varováním," varuje Matoušek.

Následuje 10 až 12 týdnů, kdy se má zákazník pocit, že se nic neděje. Ale v realizační firmě panuje čilý ruch. Vyřizuje smlouvu o připojení s místně příslušným distributorem. Po loňském náporu, kdy to v některých místech trvalo i měsíce, se distributor stihne vyjádřit v zákonem dané lhůtě 30 dnů. Pokud instalaci schválí, zpracuje dodavatelská firma projektovou dokumentaci zadání stavby. Když ji zákazník odsouhlasí, domluví si s dodavatelem konkrétní datum realizace. Může se stát, že distributor sice schválí připojení elektrárny, ale omezí výkon dodávaný do sítě. Pak je na zákazníkovi, aby se rozhodl, zda chce v realizaci pokračovat.

Těsně před montáží se také obvykle platí druhá záloha na fotovoltaiku. Její výše se pohybuje obvykle mezi 50 a 70 procenty celkové ceny díla, u innogy je to 50 procent (bez 20 tisíc zaplacených na začátku). Samotná instalace fotovoltaické elektrárny pak zabere obvykle dva až tři dny. V domě se vystřídají dvě party montážníků. Jedna se postará o umístění fotovoltaických panelů na střechu, druhá řeší věci související s elektřinou - rozvody, střídač, případně baterii.

Stát proplatí dotaci až na konec

Instalace elektrárny je dokončena testovací zkouškou ihned po revizi celého nově připojeného elektrického zařízení. Revizní technik vyhotoví revizní zprávu a s ní je potřeba požádat distributora o výměnu elektroměru, v odborné terminologii podat žádost o první paralelní připojení. Standardně by její vyřízení mělo trvat měsíc, loni se však na technika distribuční společnosti čekalo i více než čtvrt roku. Aktuálně se čekání na připojení zkracuje a lhůta 30 dní je na území většiny distributorů již plněna. Po výměně elektroměru by měl solidní instalátor teprve oficiálně předat dílo, uvést elektrárnu do provozu a ukázat na místě její ovládání. Solidní instalátor by měl ručit za to, že vše proběhne v souladu s platnými předpisy.

Teprve po úplném zprovoznění elektrárny by měl klient doplatit zbývající část ceny. Seriózní dodavatel by neměl nikdy chtít doplatek dříve. Pro zákazníka je to pojistka, že firma dotáhne svou práci do konce a nenechá sice hotovou, ale nepřipojenou elektrárnu. Montážní firma na druhou stranu ví, že jí zákazník vše doplatí, protože musí úhradu vykázat pro výplatu dotace. Některé firmy nabídnou i vyřízení spotřebitelského úvěru na financování instalace elektrárny. Zde je potřeba dát pozor na výši úročení.

Kvalitní firma vyřídí žádost o dotaci Nová zelená úsporám. Výše podpory se odvíjí od velikosti a typu systému a může dosáhnout 40 až 200 tisíc korun. Žádosti lze podávat před, v průběhu i po realizaci opatření, dotace je však vyplácena vždy až poté, co klient - sám, případně prostřednictvím instalační firmy - doloží doplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti. Na její proplacení se podle Matouška čeká necelé dva měsíce.

"Z toho je vidět, že i když vše běží naprosto ideálním způsobem, tak se kompletní doba realizace od podpisu smlouvy po vyplacení dotace pohybuje kolem šesti měsíců. Pokud někdo slibuje dokončení fotovoltaiky do třiceti dnů od podpisu, je třeba se doptat, co přesně bude do třiceti dnů od podpisu dokončeno. Zda se nejedná o pracovní dny, zda se do této doby započítává i doba vyřízení smlouvy o připojení, případně i samotné připojení," uzavírá Pavel Matoušek.