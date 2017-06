Německo zpřísní pravidla pro deportace odmítnutých migrantů. Rozhodly o tom Spolkový sněm i rada

před 35 minutami

Běženci na řeckém ostrově Lesbos protestují proti deportaci do Turecka. | Foto: Reuters

Německé úřady budou moci nově kontrolovat mobilní telefony či zadržovat migranty, kteří nezískají azyl. Nové schválený zákon umožní také déle držet migranty ve vyhošťovací vazbě. Zákon bude účinný hlavně proti migrantům, kteří v Německu nedostanou azyl, ale odmítají zemi opustit.

Berlín - Německo zpřísní pravidla pro deportaci odmítnutých žadatelů o azyl. Úřady budou moci na základě zákona například kontrolovat jejich mobilní telefony či zadržovat migranty bez naděje na získání azylu. Zvýší se i maximální doba, po kterou budou moci držet migranty ve vyhošťovací vazbě. Příslušný zákon v pátek po Spolkovém sněmu schválila i Spolková rada zastupující zájmy jednotlivých spolkových zemí, informovala agentura DPA.

Na základě "zákona k lepší vymahatelnosti povinnosti vycestovat", jak se v současnosti schválená norma nazývá, budou moci úřady omezit na svobodě ty migranty, kteří nemají v Německu právo k pobytu, odmítají ale zemi opustit a zdráhají se odhalit i svou pravou totožnost. Migranti, kteří nemají naději na získání azylu, budou muset do konce svého řízení pobývat v uprchlických zařízeních.

Zákon prodlouží také dobu, po kterou budou moci zůstat v deportační vazbě ti migranti, kteří podle úřadů představují ohrožení pro bezpečnost země. Snadnější bude rovněž jejich sledování pomocí elektronických náramků.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) získá pravomoc kontrolovat mobilní telefony a SIM karty uprchlíků, aby mohl ověřit jejich identitu.

Do Německa za poslední dva roky přišlo více než 1,2 milionu běženců, do vlasti se ale vrátila jen část těch, kteří v zemi nemají nárok na azyl ani na jinou formu právní ochrany. Loni jich asi 55.000 odešlo dobrovolně a dalších 25.000 bylo deportováno. Letos chce spolková vláda výrazně zvýšit počty obou skupin. Ve čtvrtek přitom dočasně zastavila deportace do Afghánistánu kvůli středečnímu teroristickému útoku v centru Kábulu, který si vyžádal 90 mrtvých a přes 450 zraněných.