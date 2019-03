Motivace? Zpříjemnit lidem cestování

Cestování má v krvi, vždy si přála objevovat svět. Hned po skončení školy proto vyrazila do zahraničí jako au-pair. Po návratu začala pomáhat s objevováním světa jiným. Věra Janičinová svoji kariéru už více než dvacet let spojuje se značkou STUDENT AGENCY. „Co nám před deseti lety připadalo jako sci-fi je dnes běžné. Obor se stále mění, a proto se nikdy nenudím,“ říká šéfka tamního letenkového oddělení, jež ročně prodá klientům letenky za stovky milionů korun.

Skoro dvacet let se zabýváte prodejem letenek, co se za tu dobu změnilo?

Je toho hodně, především způsob nákupu letenek a jejich distribuce, ale také ceny letenek, které významně klesly. Málokdo si dnes vzpomene na to, že se dřív letenky vypisovaly i ručně nebo třeba na to, že se pro letenku chodilo na dvakrát - jednou rezervovat a pak před odjezdem vyzvednout. Dnes je vše rychlé a online, od výběru až po platbu a vystavení.

Ve STUDENT AGENCY jste ale původně začínala na jiném oddělení…

Ano, byla jsem manažerkou au-pair pobytů. Sama jsem měla s takovým pobytem zkušenost. V devatenácti jsem vycestovala na čtrnáct měsíců do Německa. Byla to velká zkušenost, myslím, že mě ovlivnila i v pohledu na rodičovství, se kterým jsem nepospíchala (směje se). Když jsem se pak vrátila domů, nastoupila jsem do STUDENT AGENCY. Tenkrát firma zaměstnávala pouze čtyři lidi!

Jak jste se pak dostala k prodeji letenek?

Po dvou letech jsem si řekla, že bych se chtěla posunout někam dál. Rozhodla jsem se proto, že si vyjedu opět jako au-pair zlepšit angličtinu do Velké Británie. Po návratu jsem si našla místo v jiné společnosti působící v technickém oboru. To mě neoslovovalo, přeci jen mé srdce patří cestování. S Radimem Jančurou, majitelem STUDENT AGENCY, jsem stále byla v kontaktu, ráda jsem se s ním znovu domluvila na spolupráci.





Co je na pozici ředitelky divize letenek nejobtížnější?

Moje práce je časově náročná a je třeba se naučit hospodařit s časem, abych nezanedbávala rodinu. Musela jsem se proto naučit rozhodovat, kterými věcmi se budu zabývat a co třeba vypustím úplně či přenechám rozhodování kolegům z týmu. Když jsem odcházela na mateřskou, myslela jsem si, že se na tuto pozici ani nebudu moci vrátit. Naštěstí se to povedlo, ale je k tomu potřeba podpora rodiny, manžela, tolerantní zaměstnavatel a samostatný tým kolegů.



Letenku si dnes každý může každý snadno koupit z domu přes internet, na co by si podle vás měli dát lidé při takovém nákupu pozor?

Doporučila bych podívat se na letenku jako na službu. Zkrátka zkontrolovat si, co je nebo není obsaženo v ceně. Dřív bylo automatické, že si cestující mohl vzít s sebou do letadla odbavené zavazadlo, dnes už to tak vždy není. My se našim klientům snažíme toto porovnání zjednodušit pomoci zobrazení takzvaných fare families balíčků, které podrobně vysvětlují, co letenka za danou cenu obsahuje a co ne…



Kromě péče o blaho klientů stíháte především péči o malého syna. Má rád cestování letadlem?

Cestování ho baví. Vždy se snažíme si cestu letadlem užít, povídáme si třeba o tom, co nás čeká po přistání, co vše zažijeme na dovolené. Jeho první cesta byla na Kypr, kam jsme letěli za mojí kamarádkou, když jsem byla na mateřské dovolené. Letečtí dopravci mají pro malé pasažéry často připravené malé překvapení, můžou sledovat filmy apod.



Kde čerpáte nadšení do práce?

Přeci na cestách! Zážitky a zkušenosti s cestováním se nám většinou neomrzí, jako nová kabelka nebo kabát. To je můj pohled…