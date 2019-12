Mít práci, co vás baví. Nedosažitelný ideál? Víme jak to zlepšit

V dnešní době je stále více lidí v produktivním věku nespokojených se svou prací, která jim nepřináší radost ani pocit naplnění. K vyhoření pak zbývá jen velmi málo. A důvod? Ten je většinou stejný - špatný výběr povolání a opomíjení vlastních snů.

Mnoho lidí se nechalo strhnout ideály svých rodičů, nátlakem okolí, či jen šli tou nejjednodušší cestou a zapomněli přitom myslet na to nejdůležitější, na vlastní sny a ideály. Každý máme od dětství nějaké sny o našem budoucím povolání, které se ovšem postupem věku a nabýváním zkušeností mění, ale je dobré na ně nezapomínat a nevzdávat se jich. Naopak bychom si je měli připomínat, rozvíjet své silné stránky, dělat, co nás baví.

V dospělém věku je cesta za vysněnou kariérou možná složitější, ale kde je touha, je i cesta. Je dobré zamyslet se nad tím, co děláme nejraději, co nám jde nejlépe a zda by z toho mohla být i naše obživa. Nevěšte hlavu, pokud jste důležité rozhodnutí v pubertě propásli. Vše se dá změnit. Proto je důležité podporovat kreativitu již u dětí. Ty pak postupem času přicházejí na to, co jim jde lépe, co je baví, pro co mají nadání, v čem jsou dobří a tím se buduje ta správná cesta k úspěšné kariéře a spokojenému životu.

V pomoci s rozhodováním i cestě za ním je tu projekt Rozhled, neziskové organizace Nadání a dovednosti o.p.s., který pomáhá dětem a mladým lidem, dnes už ne jen z dětských domovů a znevýhodněného prostředí. Toto téma je aktuální pro všechny mladé lidi ve věku, kdy je potřeba se rozhodnout. Mnozí lidé se hledají celý život a tak je důležité dát mladým lidem dostatek informací a znalostí pro to správné rozhodnutí již nyní. V projektu Rozhled se naučí jak si připravit životopis, jak hledat práci, jak se rozhodovat, jak se prezentovat a jak být sebevědomější, což se ve většině případů na školách ani doma nenaučí.

Prostřednictvím individuálního kariérního poradenství a testů zjistí, co je baví, jaké jsou jejich silné stránky a co mohou v budoucnu dělat. A poté si díky exkurzím ověří, jak daná povolání v reálu fungují, naváží kontakty a odnesou si zkušenosti, které při hledání a cestě za kariérou snů zúročí. I vy se můžete podílet na pomoci a nebo přihlásit ty, kteří to potřebují na http://www.nadaniadovednosti.cz/rozhled/