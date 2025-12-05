Zprávy

Kuba jako malý Babiš. „Tradiční strany by se od nich měly učit,“ říká Vondra

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
Odchod Martina Kuby, dvou senátorů a většiny jihočeských zastupitelů je pro krajskou organizaci ODS ztráta, která stranu v tomto regionu na dlouho poškodí, uznává Alexandr Vondra.
Spotlight Aktuálně.cz - Alexandr Vondra (4. 12. 2025) | Video: Matyáš Zrno

Europoslanec a místopředseda ODS odchodu populárního jihočeského hejtmana lituje. "Že to nastane, jsme všichni tušili dopředu, protože Martin Kuba se vlastně nenechal napsat ani na kandidátku do parlamentních voleb," připomíná v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz Vondra.

Host Matyáše Zrna upozorňuje, že mnozí zastupitelé, kteří dnes s Martinem Kubou opouštějí ODS, jsou lidé, které si sám přivedl. "Stavěl si to tak trochu sám podle svého," konstatuje s tím, že Kuba má k politice individualistický přístup. 

Podle Vondry je to v malém stejný model, který ve velkém praktikuje šéf hnutí ANO Andrej Babiš. "Ten si ty lidi také vybírá - je to model manažerského hnutí. Jeden vůdce si vybírá své spolupracovníky, ale také je příslovečně popravuje, jakmile mu začnou vadit," shrnuje Vondra.

Ten se domnívá, že z efektivního fungování tohoto typu stran a hnutí by se mohly tradiční partaje poučit. "Když je někdo zvolen a dostane ten mandát, tak má mít trochu vyšší míru svobody, aby si ten tým kolem sebe stavěl," tvrdí Vondra.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:50 Jak velkou ránou pro ODS je odchod Martina Kuby, dvou senátorů a většiny jihočeských zastupitelů? Nevytvářel Martin Kuba spíš vlastní tým než stranickou politiku? Jak manažerský styl politiky ovlivňuje tradiční strany, jakou je ODS?

05:50-10:48 Do jaké míry k celé situaci přispívá systém krajů? Byly Kubovy výtky vůči ODS ideové, nebo spíše praktické a komunikační?

10:48-15:04 Usiluje Martin Kuba o možnou spolupráci s Andrejem Babišem? Co by teď měla ODS udělat?

15:04-20:04 Jakého předsedu ODS potřebuje? A měla by strana začít komunikovat srozumitelněji?

20:04-26:11 Chystají občanští demokraté novou formu komunikace a pevnější ideové ukotvení? Žije ODS vnitřní debatou, nebo ji umrtvila "strejcokracie"?

26:11-31:26 Může se do kongresu ODS objevit další kandidát na předsedu strany?

 
Mohlo by vás zajímat

Caracas se propadá do letecké izolace, světové aerolinky opouštějí Venezuelu

Caracas se propadá do letecké izolace, světové aerolinky opouštějí Venezuelu

Bondovské Fabergého vejce zloděj spolknul. Policie si na důkaz počkala

Bondovské Fabergého vejce zloděj spolknul. Policie si na důkaz počkala

Na úplnou rekonstrukci katedrály Notre-Dame v Paříži se nevybralo dost peněz

Na úplnou rekonstrukci katedrály Notre-Dame v Paříži se nevybralo dost peněz

NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA
Aktuálně.cz domácí Obsah ODS Martin Kuba Alexandr Vondra Spotlight Matyáše Zrna Spotlight Video

Právě se děje

před 7 minutami
Velké finále je tu. Tři jezdci, ale jen jeden z nich bude králem formule 1

Velké finále je tu. Tři jezdci, ale jen jeden z nich bude králem formule 1

Tři piloti, 25 bodů pro vítěze a jediný závod, který rozhodne o mistrovi světa. V Abú Zabí se v neděli rozjede poslední Grand Prix letošní sezony.
Aktualizováno před 19 minutami
Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena

Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena

Boston porazil 5:2 St. Louis i zásluhou dvou branek českého útočníka.
před 28 minutami
Caracas se propadá do letecké izolace, světové aerolinky opouštějí Venezuelu

Caracas se propadá do letecké izolace, světové aerolinky opouštějí Venezuelu

Prakticky všechny zahraniční společnosti přerušily své spoje s Venezuelou po varování amerického Federálního úřadu pro letectví.
před 50 minutami
Bondovské Fabergého vejce zloděj spolknul. Policie si na důkaz počkala

Bondovské Fabergého vejce zloděj spolknul. Policie si na důkaz počkala

Novozélandská policie v pátek oznámila, že zajistila vzácný přívěsek klenotnické firmy Fabergé inspirovaný filmem Jamese Bonda.
před 55 minutami
Na úplnou rekonstrukci katedrály Notre-Dame v Paříži se nevybralo dost peněz

Na úplnou rekonstrukci katedrály Notre-Dame v Paříži se nevybralo dost peněz

Na obnovu katedrály organizace po požáru vybrala na 840 milionů eur. Z této částky jí na účtech zůstalo 140 milionů eur.
Aktualizováno před 56 minutami
NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

ŽIVĚ
NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 58 minutami
Prezident Pavel jmenuje Babiše premiérem v úterý 9. prosince

ŽIVĚ
Prezident Pavel jmenuje Babiše premiérem v úterý 9. prosince

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy