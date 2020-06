Která je ta pravá? Vybíráme správnou půjčku

Zorientovat se v nabídkách půjček není vždy snadné. Pokud o úvěru uvažujete, poradíme vám základní kritéria, která si pohlídat, abyste nenaletěli a zbytečně půjčku nepřepláceli.

Klíčové je ujasnit si, na co přesně půjčku potřebujete, a co od ní očekáváte. Poté teprve můžete správně zvolit typ úvěru, který odpovídá tomu, proč si vlastně peníze půjčujete. V Česku jsou k dostání jak úvěry účelové, tak ty, u nichž nemusíte účel využití finančních prostředků nijak dokládat. Peníze v tomto případě využijete na cokoli, a to bez jakéhokoli vysvětlování bance. "Určitě není na škodu si dostupné nabídky na trhu porovnat a dozvědět se o nich co nejvíce informací," radí Petr Král, produktový manažer spotřebitelských úvěrů mBank.

Jak se neztratit v RPSN, úrocích a dalších termínech

Mnoho známých vás zřejmě upozorní na to, že si při výběru půjčky máte pohlídat RPSN. Pro někoho, kdo si půjčuje poprvé v životě, to je zcela neznámý pojem. Jak ale správně naznačují vaši blízcí, stojí za to se nad ním pozastavit. RPSN alias roční procentní sazba nákladů v sobě totiž obsahuje nejen úroky, ale všechny náklady spojené s půjčkou včetně pojištění a případně dalších poplatků. Porovnání RPSN je tedy základ. Čím nižší, tím lepší.

Mnohdy uchu melodicky znějící nabídka skrývá opravdu vysoké poplatky a slibovaná půjčka zdarma stojí ve finále velké peníze. "Pro nás je základ, aby klient věděl, kolik za půjčku skutečně zaplatí. Nehrajeme s ním žádné hry." říká Petr Král. "Například, když si mladý pár půjčí v rámci první mPůjčky Plus bez úroku na zvelebení ložnice 20 000 Kč, splatí 20 400 Kč a už nic navíc, s tím může počítat. Těch 400 Kč je předem jasně stanovený 2procentní poplatek za úvěr," vysvětluje Král. Právě půjčka s nulovým úrokem od mBank má v současnosti na bankovním trhu nejnižší RPSN. Umožňuje půjčit si až 40 000 Kč při splatnosti 12 nebo 24 měsíců.

Dobrá reputace a sjednání na jedno kliknutí

Žijeme v době, kdy není problém si dohledat, jak banka komunikuje a vystupuje na veřejnosti. Podívejte se, jestli vám je její filozofie blízká a zejména pak srozumitelná. Můžete najít nejrůznější ohlasy a udělat si obrázek o pověsti společnosti, u které si chcete půjčit.

Roli při výběru může hrát i to, jak složitý bude proces sjednání půjčky. Někoho může odradit už jen prostý fakt, že by musel jít vše zařizovat osobně na pobočku. Klientům mBank například stačí vyplnit online žádost z pohodlí domova a smlouvu podepsat elektronicky v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci, anebo si ji nechat doručit kurýrem.

První mPůjčka Plus je nabízena těm zákazníkům, kteří si u mBank ještě nikdy nepůjčili. Umožňuje jim vyzkoušet si jednoduché vypůjčení finanční částky za předem jasně stanovených podmínek. Klient se díky této zkušenosti například ujistí, že mu vše sedí, a je schopen si vzít úvěr a splácet ho i na vyšší částku. A následně si jednoduše v internetovém nebo mobilním bankovnictví může ohlídat, kolik ještě zbývá do splacení úvěru doplatit.

Hlavně nic neuspěchat

V současné, pandemií ovlivněné době, která přináší mimo jiné větší finanční zodpovědnost, je na místě rozmyslet si, které věci budou hlavně k užitku, a jejichž nákupu nebudete za chvíli litovat. Kromě všech výše uvedených kriterií berte v potaz i přehlednost a flexibilitu půjčky, abyste vždy měli přehled o stavu úvěru a zároveň ho měli možnost předčasně bez poplatku splatit.

