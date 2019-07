JATKA78 HLEDAJÍ HERCE DO NOVÉ SHOW. REŽÍROVAT JI BUDE SVĚTOZNÁMÝ THOMAS MONCKTON.

Mezinárodní scéna, která v listopadu 2019 oslaví 5 let od svého vzniku, se posouvá k vlastní produkci. Jatka78 vyhlásila konkurz na obsazení do nového představení s pracovním názvem Others. Pro nový projekt režírovaný Thomasem Moncktonem hledají umělce s pohybovými či komediálními schopnostmi.

Navzdory nedlouhé historii Jatka78 patří mezi etablovanou mezinárodní scénu, která si získala respekt na domácím i zahraničním poli. Od počátku svého působení Jatka78 do Prahy zvou řadu světových umělců a divadelních souborů, které se do pražských Holešovic pravidelně vracejí.

To je případ také Thomase Moncktona, světově uznávaného performera a režiséra, který vyniká v žánru nonverbální komedie. Tento cenami ověnčený novozélandský mim vystoupil na Jatkách78 již 4x (např. The Artist a The Pianist). Nyní se do Prahy vrací v roli režiséra nově připravovaného projektu:

"Hledám podivnost, humor a fyzicky zdatné umělce, kteří umí na scéně efektivně fungovat jako součást skupiny i sami o sobě," říká oblíbený tvůrce.

Konkurz do nové show se na Jatkách78 uskuteční 12. a 13. října 2019. Tvorba představení proběhne ve dvou fázích. První proběhne v Praze 18.-31. května 2020, druhá bude začínat koncem srpna 2020, a bude pokračovat až do premiéry plánované na podzim 2020. Následně je v plánu show v delších blocích reprízovat, jak na Jatkách78, tak i v zahraničí. Uzávěrka přihlášek do konkurzu je 15. září 2019.

"Na svém začátku Jatka78 hostila hotová divadelní představení. Postupně ale začala vystupovat i jako koproducent nových inscenací. Posledním takovým počinem byla jarní premiéra kanadského souboru Barcode Circus Company, který v Praze ve světové premiéře představil inscenaci Sweat & Ink. K pěti letům našeho fungování chceme udělat i ten další krok a stát se samostatným producentem divadelních inscenací. Ta myšlenka v nás zrála dlouho a v poslední době už jen čekala na to pravé jméno hlavního tvůrce. Thom Monckton byla jasná volba a jsem rádi, že naši nabídku na spolupráci radostně přijal," doplňuje ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta.

Thomas Monckton

Oceňovaný umělec a režisér řady komediálních vystoupení z žánru fyzického divadla. Pochází z malého městečka na Novém Zélandu, ale svůj domov našel ve Finsku. Již jako malý chlapec si osvojil několik cirkusových disciplín. V 17 letech nastoupil na cirkusovou školu v Christchurch na Novém Zélandu. Později studoval na prestižní škole pohybových umění Ecole Jacques Lecoq v Paříži. Thom nyní žije v Helsinkách, kde je uměleckým ředitelem Kallo Collective, souboru věnujícímu se fyzickému divadlu a novému cirkusu. Pravidelně také spolupracuje s Circo Aereo, s nímž produkoval představení The Pianist a The Artist. Thom vystupoval ve více než 20 zemích po celém světě. Jatka78 navštěvuje pravidelně a během svého působení v Praze navázal s touto divadelní scénou velmi úzký kontakt.