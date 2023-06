Střídač, baterie, wallbox. Fotovoltaika nejsou jen panely na střeše

Domácí fotovoltaická elektrárna, to nejsou jenom panely na střeše. Propracovaný systém se do budoucna postará o koordinaci energetických potřeb vašeho domu. První základní radou je využívat co nejvíc vyrobené elektřiny přímo v domě a alespoň částečně tomu uzpůsobit chod domácnosti. Naše infografika vám ukáže jednotlivé prvky fotovoltaického systému a jejich fungování.