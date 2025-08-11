Obrazem

Na Ukrajině bojují tisíce zahraničních vojáků. Nejvíc jich přijelo z Kolumbie

Matka padlého vojáka Andrese Felipa Aguilara Ceballose upravuje pietní místo.
Příbuzní a přátelé kolumbijských vojáků, kteří padli v boji za Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, upravují fotografie svých blízkých v kolumbijské sekci památníku padlých vojáků na náměstí Nezávislosti (Majdan) v Kyjevě.
Kolumbijská zdravotní sestra Nana Angi Pulido, která momentálně pracuje v Buči na okraji Kyjeva, nese fotografie stovek svých krajanů padlých v boji na Ukrajině do kolumbijské části památníku na náměstí Nezávislosti v Kyjevě.
Alejandro Ospina, 23letý Kolumbijec přezdívaný „Justo“, stojí u části památníku věnované kolumbijským vojákům padlým na Ukrajině na náměstí Nezávislosti v Kyjevě. Ospina byl na frontě u Slovjansku v říjnu předchozího roku zasažen do nohy a stále se zotavuje. Zobrazit 9 fotografií
Foto: Reuters
Jaroslav Synčák Jan Bezucha Jaroslav Synčák, Jan Bezucha
před 35 minutami
Válka na Ukrajině láká dobrovolníky z mnoha zemí. Přestože od roku 2022 Ukrajina nezveřejnila oficiální data, odhaduje se, že je na frontě až 20 tisíc zahraničních vojáků, z nichž velká část pochází z Kolumbie. Motivací pro ně jsou někdy peníze, jindy osobní zájmy. Agentura Reuters teď na fotografiích ukazuje, jak příbuzní stovek z nich vzpomínají na kyjevském Majdanu.

"Náš milovaný kolumbijský bratr Andres Felipe Aguilar Ceballos, který sloužil na Ukrajině jako dobrovolník, padl na bojišti. Čest, sláva a vděčnost našemu bratrovi," objevilo se v listopadu na stránce mezinárodních dobrovolníků na Ukrajině.

Čtyřiadvacetiletý Kolumbijec se teď dočkal další připomínky. Agentura Reuters totiž na nejnovějších fotografiích z Ukrajiny ukazuje, jak jeho matka Aydee umisťuje jeho fotografii do kolumbijské sekce památníku padlých na náměstí Nezávislosti (takzvaný Majdan) v Kyjevě. Podobně jako to dělají příbuzní dalších stovek kolumbijských padlých.

Ceballos není jediný cizinec, který se ze zákopů rusko-ukrajinské války už nevrátí. Ukrajina podle listu The Wall Street Journal uvádí, že do řad její armády vstoupilo víc než 20 tisíc vojáků ze zahraničí. Pocházejí z Kavkazu, z indického subkontinentu, východní Asie i Jižní Ameriky. Mezi rekruty patří Argentinci, Brazilci, Alžířané nebo Keňané.

Přestože oficiální čísla neexistují, Kolumbijců jako Ceballos je podle ukrajinského webu TSN možná nejvíc. "Už jsme jich přivedli víc než tisíc, číslo se dokonce blíží dvěma tisícům," řekl TSN arménský "Hamlet", velitel jedné zahraniční jednotky.

Důvodů, proč se lidé rozhodnou přejet tisíce kilometrů a bránit Ukrajinu, je víc. Někdy to je adrenalin, ideologie, jindy jsou to osobní zájmy nebo peníze. Řadoví vojáci mají v Kolumbii základní plat kolem 400 dolarů měsíčně, což je v přepočtu asi 8,5 tisíce korun. Na Ukrajině má ale každý příslušník ozbrojených sil, bez ohledu na státní občanství, nárok na měsíční plat až 3300 dolarů (70 tisíc korun), což je osmkrát tolik. Mají nárok za odškodnění při zranění a rodiny dostanou přes 400 tisíc dolarů (8,5 milionu korun), když zemřou.

Někdy je to pak kombinace více důvodů. "Jsem Kolumbijec, je mi 27 let. Moje vojenská kariéra profesionálního vojáka začala v Kolumbii. Dělám to, abych pomohl ukrajinskému lidu a také abych pomohl své rodině a zajistil si ekonomický příjem," řekl TSN bojovník Di Oscar.

Zahraniční vojáci ovšem bojují i na druhé straně, tedy za Rusko. Aktuálně.cz nedávno přineslo příběhy zajatého Čecha Jakuba Jurčagy či Američana Dereka Huffmana, další cizí státní příslušníci ovšem pocházejí ze Severní Koreje, Číny, Íránu, Kolumbie, Keni a Ghany.

"To, co dělám je důležité pro mě i naší rodinu". Američan vstoupil do ruské armády | Video: YT/Huffman Time
Prohlédnout si 9 fotografií
 
Na Ukrajině bojují tisíce zahraničních vojáků. Nejvíc jich přijelo z Kolumbie

Na Ukrajině bojují tisíce zahraničních vojáků. Nejvíc jich přijelo z Kolumbie
Prohlédnout si 9 fotografií
Matka padlého vojáka Andrese Felipa Aguilara Ceballose upravuje pietní místo.
Příbuzní a přátelé kolumbijských vojáků, kteří padli v boji za Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, upravují fotografie svých blízkých v kolumbijské sekci památníku padlých vojáků na náměstí Nezávislosti (Majdan) v Kyjevě.
