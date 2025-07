Izraelská armáda poprvé vjela do Deir al-Balah, kde dle OSN útoky zasáhly sklady a rezidence Světové zdravotnické organizace (WHO). Zaměstnanci i jejich rodiny byli ohroženi, někteří muži spoutaní a vyslýchaní se zbraní u hlavy. Oblast je přeplněna statisíci přesídlených Palestinců. Zdravotní sektor je na kolenou, do nemocnic proudí podvyživení. WHO hlásí kolaps pomoci, apely na příměří sílí.