Už jen tři dny na podání daňového přiznání. Existuje ale cesta, jak povinnost oddálit

Koronavirová pandemie opět zamíchala s daňovými termíny. Posledním dnem, kdy je možné odevzdat daňové přiznání v listinné podobě a bez sankce, je pondělí 3. května. Zároveň ovšem musí být ten den vypočtená daň už zaplacená a na účtu finanční správy. Jinak hrozí vyšší pokuty. Poradíme, jak lze daňovou povinnost ještě oddálit a také kdy musí podat přiznání i důchodci.

Vždy platilo, že lidé odevzdávají daňová přiznání do konce března. Kvůli pandemii koronaviru je letos termín prodloužený o měsíc. Jde o takzvaný "generální pardon", kdy se zhruba měsíc po řádném termínu nepočítají sankce. Tím tak dochází k faktickému posunutí lhůty pro papírové podání do 3. května.

U "posunutého" termínu se při jeho nedodržení počítá úrok z pozdní platby i pokuta za pozdní podání už od původního termínu. "Je-li přiznání v listinné podobě podáno a daň uhrazena do 3. května, pak žádný úrok nevzniká a nevzniká ani pokuta. Je-li však přiznání v listinné formě podáno a daň uhrazena 4. května či ještě později, pak úrok i penále vzniká od původního data pro přiznání a platbu, po zohlednění liberačního nesankcionovaného období u úroku od 5. dubna a u pokuty od 13. dubna," vysvětluje Juraj Raninec, daňový poradce ze společnosti Kodap.

Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Pokud daňové přiznání nestihnete do pondělka připravit a nebudete schopni daň zaplatit, je možné si termín ještě o měsíc prodloužit. Ovšem v takovém případě musíte přiznání podat elektronickou formou, a to přes web www.mojedane.cz. Přihlášení je možné nově pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo pak klasicky datovou schránkou.

Elektronicky lze totiž přiznání podat a daně zaplatit do 1. června. Opět jde o generální pardon, takže pokud do tohoto termínu nebude daň zaplacena a daňové přiznání posláno, bude se opět sankce za zapomnětlivost počítat už od řádného termínu, tedy od 3. května.

"Upozorňujeme, že daňové přiznání musí za rok 2020 podat i živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2021 a živnostníci tudíž musí za rok 2020 přiznání k dani z příjmů podat. Patří to mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání," říká generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Přiznání podávaná daňovým poradcem mají lhůtu do 1. července. Generální pardon se jich netýká.

I důchodci musí v určitých situacích podávat přiznání

Většina důchodců daňové povinnosti řešit nemusí. Pravidelně vyplácené důchody jsou za rok 2020 osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob až do částky 525 600 korun za rok. Jsou ale situace, kdy i oni musí na finanční úřad.

"Daňové přiznání za rok 2020 musí podat nejenom důchodci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností, ale i ti, již pracují pro dva zaměstnavatele současně. Někteří pracovali pouze v některých měsících loňského roku, avšak pro více zaměstnavatelů současně, například na dohody o pracovní činnosti. Pokud jim z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu, potom mají povinnost daňové přiznání podat," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Všichni starobní důchodci, řádní i předčasní, mají za rok 2020 nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Sleva na poplatníka náleží vždy, bez ohledu na strukturu zdanitelných příjmů, rodinnou situaci nebo počet měsíců výdělečné činnosti.

Díky uplatnění slevy na poplatníka neplatí starobní důchodci nic na dani z příjmu fyzických osob až do ročního daňového základu ve výši 165 600 Kč.

Oblíbenou formou přivýdělku pro penzisty je práce na dohodu o provedení práce. "Přivydělat na dohodu o provedení práce si mohou i předčasní důchodci, jestliže jejich hrubá měsíční odměna činí 10 tisíc a méně a neplatí se z ní tedy sociální pojištění. Při práci na dohodu o provedení práce v roce 2020 při nepodepsaném prohlášení k dani a hrubé odměně 10 000 Kč byla z dohody odvedena 15% srážková daň. Jestliže je roční daňový základ za rok 2020 do 165 600 Kč, potom mohou důchodci odvedenou srážkovou daň v plném rozsahu získat zpět. Ovšem musí podat daňové přiznání," radí Ivanco.

Penzisté s příjmy pouze ze závislé činnosti, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, nebo přiznání podávají dobrovolně například právě z důvodu nároku na vrácení srážkové daně z dohod o provedení práce, mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

Důchodci s ostatními zdanitelnými příjmy, například ze samostatné výdělečné činnosti nebo z nájmu, musí již vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání. "Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je potřeba vyplnit i přílohu číslo jedna daňového přiznání a pro příjmy z nájmu přílohu číslo dva," dodává daňová expertka.