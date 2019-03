Doba na daňové přiznání se krátí, varují finanční úřady a hrozí pokutou 300 tisíc

Češi nechávají podání daňových přiznání tradičně na poslední chvíli. Třetina lidí přiznává, že daňovou povinnosti řeší těsně před posledním možným termínem, kterým je letos 1. duben. A čísla dosud odevzdaných formulářů tomu odpovídají. Za pozdní odevzdání přiznání přitom hrozí relativně vysoké pokuty.

Podle dat finanční správy zatím lidé a firmy odevzdali 588 338 daňových přiznání za rok 2018. Z toho fyzické osoby podaly 517 280 přiznání a firmy 71 058.

V případě fyzických osob jde zhruba o čtvrtinu z celkového očekávaného počtu a u firem zhruba o 16 procent. Přiznání je třeba letos odevzdat do 1. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 1. července. Nicméně na léto nechává daňovou povinnost jen zlomek podnikatelů.

Loni správa evidovala zhruba 2,64 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,19 milionu od fyzických osob a 450 tisíc od firem.

"Ze statistik vychází, že poplatníci odevzdávají přiznání spíše na poslední chvíli. Například v období od 1. ledna do 25. února jsme minulý rok obdrželi pouze 235 276 přiznání od právnických a fyzických osob. A v týdnu od 19. do 25. března jsme již obdrželi 375 631 podání," říká Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství.

Přikládá další čísla. Největší nápor na úřadech byl loni v posledním možném týdnu podání od 29. března do 2. dubna, kdy lidé donesli téměř 190 tisíc vyplněných formulářů. A poslední den, loni to bylo 3. dubna, doneslo na úřady své daňové přiznání ještě téměř 160 tisíc lidí. Následující čtyři dny, které už byly po termínu, dorazilo na úřad ale dalších 300 tisíc přiznání.

Přitom opozdilcům hrozí pokuty. Pět pracovních dnů po termínů finanční úřad ještě toleruje. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun.

Problém mají s daňovým formulářem začínající podnikatelé

Že si Češi na dochvilnost v daních příliš nepotrpí potvrzuje i aktuální průzkum Raiffeisenbank, ze kterého vyplynulo, že téměř 31 procent podnikatelů nechává daňové přiznání na poslední chvíli.

Dvě pětiny podnikatelů přiznávají, že je pro ně zpracování přiznání obtížné. Bez pomoci se neobejde 17 procent. Celkem 33 procent OSVČ si najímá na vyplnění dotazníku daňového poradce, za jehož služby zaplatí v průměru 2 tisíc korun. "Nejčastěji jde o méně zkušené začínající podnikatele nebo živnostníky s obratem nad jeden milion korun," říká segmentový manažer Raiffeisenbank Jan Pari.

Dvacet procent podnikatelů zvládne přiznání za hodinu, ostatním trvá vyplnění formulářů několik hodin až dní. Přibývá oprav a dodatečných přiznání. Dalším trendem posledních let je podávání opravných nebo dodatečných daňových přiznání. Jejich počet se za posledních pět let zdvojnásobil. Češi se jejich prostřednictvím snaží napravit chyby ve svých daních a vyhnout se tak postihům od finančních úřadů.

Nejvíce se chybuje u dětí

Finanční správa upozornila také na nejčastější chyby v daňových přiznáních. Lidé například uplatňují školkovné v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku. Často také špatně uplatňují slevu na dítě. Nejobvyklejší chybou je uplatnění slevy na totéž dítě oběma rodiči. Často také zapomínají všechny formuláře podepsat a odevzdat je se všemi povinnými přílohami.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Ministerstvo vnitra přitom upozornilo, že ten, kdo má zřízenou datovou schránku, se vyhne frontám na úřadech a vyřízení daňové povinnosti si může nechat až na poslední chvíli. Podle průzkumu Raiffeisenbank ovšem elektronické podání využívá zatím jen 34 procent podnikatelů.

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání na finančním úřadě či územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Letos budou od 25. března do 29. března otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 8 do 17 hodin, poslední den, 1. dubna, do 18 hodin. Pracovníci Finanční správy i letos vyjedou do vybraných obcí.

Zároveň je i letos k dispozici zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2018 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.