Všechny Ukrajince z Rohlík.cz vyhostí. Proč jinde polská víza nevadí, ale u nás ano? zlobí se Čupr

před 1 hodinou

"Všechny osoby byly v Česku zaměstnány v rozporu s právními předpisy České republiky," říká mluvčí pražské policie. Jde o 85 lidí, které policie ve čtvrtek zadržela ve skladu firmy specializované na rozvoz potravin. Jednoho převezla do detenčního zařízení. Spolumajitele firmy Rohlík.cz Tomáše Čupra to prý nepřekvapuje, zároveň ale trvá na tom, že se necítí provinile. Podle něj policie postupuje při různých kontrolách rozdílně. Policisté to odmítají.

Praha - Cizinci zadržení policií ve skladech firmy Rohlík.cz pracovali v Česku načerno, vyplývá z vyšetřování.

"Fakticky všechny osoby byly v Česku zaměstnány v rozporu s právními předpisy České republiky," řekl online deníku Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Potvrdil také, že cizinci měli platné polské vízum, ale s ním podle Hulana v Česku pracovat nesmějí. "S cizím vízem mohou po Česku cestovat, ale nikoli pracovat," řekl Hulan.

Policisté 85 lidí zadrželi ve čtvrtek. Zástupci Rohlík.cz už dříve řekli, že nešlo o kmenové zaměstnance firmy, ale o zaměstnance dodané agenturou.

Policie už uzavřela správní řízení s většinou z nich. V 74 případech už policisté rozhodli o vyhoštění. Jeden člověk z této skupiny je navíc podezřelý z padělání úředních dokladů. Policie ho tak odvezla do detenčního zařízení.

Zbylých 73 pracovníků bylo propuštěno s tím, že Česko musí sami opustit do 30 dnů. Navíc mají zákaz cest do Česka a dalších zemí EU na další rok.

U posledních 11 lidí pak správní řízení ještě pokračuje, ale výsledek bude podle Hulana velmi pravděpodobně stejný. "Vše směřuje k tomu, že i zde dojde k vyhoštění," říká policejní mluvčí. Cizinci dostali termín na začátku příštího týdne, kdy se mají dostavit ke správnímu řízení.

Spolumajitel firmy Rohlík.cz Tomáš Čupr už dříve řekl, že šlo o zaměstnance z Ukrajiny, kteří v Česku pracují na polská víza. Podle Čupra je to v pořádku. Argumentuje přitom tím, že má protokoly o kontrolách z jiných firem, kam zaměstnance dodává stejná agentura, která dodala 85 lidí do skladů Rohlík.cz. Čupr stále nechce říci jméno agentury, jde ale o firmu z Polska.

"Divil bych se, kdyby policie po takovém humbuku k vyhoštění nepřistoupila," řekl Čupr Aktuálně.cz. Hulan na to odpovídá, že to nebyla policie, kdo na celou věc upozornila. Podle něj policisté jen reagovali na dotazy novinářů, které přišly poté, co firma na zásah policie upozornila na Facebooku.

Čupr také vyzval policii, aby mu vysvětlila, proč jí jednou polská víza nevadí, a nyní ano. Hulan tvrdí, že policisté postupují jednotně, což podle něj dokazuje i předešlá kontrola ve skladu Rohlík.cz. Minulý rok v červenci policisté odhalili, že ve skladech pracuje nelegálně celkem čtyřiadvacet Ukrajinců, kteří byli později vyhoštěni. I tehdy zaměstnance dodala agentura. Postup policie navíc tehdy potvrdil odvolací orgán - Ředitelství služby cizinecké policie. Podle Čupra se vyhoštění lidé budou odvolávat i tentokrát.

autor: Jiří Hovorka