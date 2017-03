Šéf Rohlík.cz: Žádní Češi nejsou, tak platím Ukrajince. Policie se chovala, jako kdybychom vraždili

před 41 minutami

Na čtvrteční poledne měl majoritní akcionář e-shopu Rohlík.cz Tomáš Čupr koupenou letenku do Norska. Jen krátce před svým odjezdem na letiště musel sledovat, jak do jeho firmy na rozvoz potravin dorazila cizinecká policie a ve skladu zadržela 86 pracovníků pro podezření z nelegálního zaměstnávání. Zbytek už sledoval pouze prostřednictvím telefonu. Z Norska poskytl deníku Aktuálně.cz rozhovor. Tvrdí, že zadržení Ukrajinci měli polské pracovní povolení, které platí v celé EU, tedy i v Česku.

Jak ten zásah probíhal?

Přijela auta a vyskákali policisté v kuklách, jako kdybychom vraždili. StB jsem nezažil, ale takhle nějak bych si to představoval. Velitel zásahu jenom řval, s nikým se nebavil, všechny lidi ze skladu vyhnal na rampu, ti tam stáli, jako by to byli zločinci.

Kolik ve vašem pražském skladu pracuje lidí?

Ve skladu máme asi 150 lidí, k tomu asi 130 řidičů. Dlouho nebylo jasné, co se děje. Pak přišli s tím, že si všechny cizince, které zaměstnáváme, odvezou. A ve správním řízení budou zkoumat, jestli jsou u nás legálně. To mi přijde jako presumpce viny a postup ne úplně hodný právního státu.

Jak jste reagovali?

Říkali jsme: berte si je po jednom a prozkoumejte to, my nebudeme muset zastavovat provoz. A oni: My bychom se v tom nevyznali. Všechny odvezli a prý budou zkoumat, jestli jsou tu legálně.

A jsou, nebo nejsou?

Nejsem sebevrah, abychom zaměstnávali 86 nelegálních lidí. Jsou to agenturní zaměstnanci, ale každý, kdo u nás pracuje, nějakou kontrolou projde.

Je to běžný postup, zaměstnávat agenturní zaměstnance?

Náš provozní ředitel přišel z Mall.cz a my nefungujeme jinak než podobné firmy. Teď se něco děje, někdo si to vzal asi jako volební téma, kontroly se zintenzivnily. Třeba Škodovka má kontroly dvakrát týdně, mluvil jsem s lidmi ze svazu průmyslu.

Narážíte na ministra vnitra Milana Chovance, který kritizuje zaměstnávání cizinců a slibuje pro ně zpřísnit podmínky?

Ano. To, co je trnem v oku, je to, že ukrajinští dělníci dostanou polské pracovní vízum. Jenže v rámci volného pohybu pracovních sil může polská pracovní síla pracovat i jinde v Evropské unii.

Tak kde je problém?

To se samozřejmě nelíbí některým státním činitelům, protože krátkozrace předpokládají, že když tu cizinci nebudou, bude mít český člověk víc práce i víc peněz. Jenže oni už nejsou žádní čeští lidé. Byli by, ale to bych jim musel platit 38 tisíc měsíčně, protože za méně sem Češi pracovat nepůjdou. A to to můžu zabalit.

Čím to je?

Stát raději zadotuje Amazon, než aby české firmy měly pracovníky. Jen ten odsál až čtyři tisíce lidí. A na ty české firmy bude stát uvádět represe, protože nemají lidi.

Jak ten zátah dopadl na váš provoz?

Museli jsme na celý den zavřít, nyní jedeme v nouzovém režimu. Neznamená nic jiného, než že přijdeme o tržby a zákazníky. Z těch 86 lidí se jich nejspíš 86 zítra či pozítří vrátí, protože policie projde papíry a řekne No jo, ono to je legální.

Ale u jednoho policie tvrdí, že měl falešné doklady.

Kdyby odvezli toho jednoho, jsem s tím srozuměný. Ale nemůžou odvézt všechny a říkat, že je to v pohodě.

Vyjádření policie "Policisté se chovali korektně a podle zákona. Všechny osoby měly víza pro jinou zemi Evropské unie, na základě, kterých nesmí být v Česku zaměstnáni," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle něj přišli na kontrolu záměrně poté, co již před půl rokem zadrželi ve firmě 24 nelegálních zaměstnanců, kteří byli vyhoštěni. I tehdy byl podle něj zákrok v pořádku. "Některé tyto osoby se dokonce proti tomuto správnímu rozhodnutí odvolaly, ale nadřízené orgány daly policistům za pravdu a vyhoštění potvrdily," uvedl.

Policie tvrdí, že má oprávněné podezření…

Ale ti lidé jim ukazovali, že mají papíry. Když vám na rampě ukážu to polské vízum týpkovi v kukle a se samopalem, co by mělo následovat? Ano, pane, běžte pracovat. Ale tady následuje naložení do dodávky.

Ale vy už jste s nelegálními pracovníky jednou problém měli… Loni na podzim. A ze 44 zadržených jich 24 vyhostili.



Stalo se to samé, naložili lidi, odvezli je, drželi je přes noc. Ano, my jsme udělali jednu chybu - neměli jsme pro ty lidi podepsané právní zastoupení. Oni naloží 24letého Ukrajince, odvezou ho a řeknou mu: tady podepiš, a můžeš se za dva roky vrátit, nebo nepodepiš a budeme se s tebou tahat a nevrátíš se nikdy. Takto se dnes ta cizinecká policie chová. Kdyby těch 24 mělo právníka, dokázali by vysvětlit, že polské vízum je legální. A z těch 24 byli nejvýše tři.

Teď to tedy bude lepší?

Určitě. My si tehdy řekli, že se připravíme líp, a všichni mají podepsané právní zastoupení. Minule to byla tak absurdní situace, že právník byl na místě a oni ho stejně nepustili do té místnosti za klientem, protože řekli: Kde máte papír, že jste jeho právník? Hm, tak nic.

Jak budete dál postupovat?

Čekám na výsledek. Jsem bohužel v zahraničí, ale sejdeme se s právníky a akcionáři Rohlík.cz a budeme řešit, jaké kroky podnikneme.

autoři: Marek Pokorný, Lukáš Prchal