U Berouna začala modernizace další části koridoru, zrychlí cestu vlakem mezi Prahou a Plzní

před 14 minutami

Necelých šest kilometrů dlouhá železniční trať mezi Berounem a Královým Dvorem je ode dneška v rekonstrukci. Vlaky zde v budoucnu mají jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině, což by mělo zkrátit cestu z Prahy do Plzně.

Beroun - Mezi Berounem a Královým Dvorem dnes byla zahájena rekonstrukce železniční trati, díky níž budou moci vlaky tímto úsekem projíždět stošedesátikilometrovou rychlostí. Zkrátí se tak doba jízdy mezi Prahou a Plzní.

Součástí rekonstrukce bude obnova berounského nádraží a modernizace zabezpečovacího zařízení. Náklady přesáhnou 2,2 miliardy bez DPH, většinu pokryje dotace z Evropské unie, uvedl náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmír Nejezchleb.

Přípravné práce začaly už loni, celá akce by měla skončit do října 2019. Berounské nádraží získá bezbariérový přístup na nástupiště a v Králově Dvoře vznikne nový podchod. Kromě obnovy nástupišť a další staniční infrastruktury projekt počítá s modernizací 5,7 kilometru kolejí mezi oběma stanicemi.

"Výsledkem bude modernizovaný kus třetího koridoru, který ještě doteď nebyl udělaný," uvedl Nejezchleb. Za důležité považuje hlavně to, že po dokončení úseku Rokycany-Plzeň bude kompletně modernizovaná celá trať z Berouna do Plzně.

Zbývající úsek z Berouna do Prahy chce SŽDC podle Nejezchleba opravit zhruba do roku 2025. "Tam jsou nesmírně složité podmínky," upozornil. Příští rok by se podle něj nicméně mohlo začít pracovat v úseku Smíchov-Černošice. "Začátkem příštího roku bychom vypisovali tendr na zhotovitele prvního úseku," uvedl Nejezchleb.

Úsek u Berouna je součástí koridoru protínajícího Česko od německých hranic přes Plzeň, Prahu, Pardubice a Ostravu směrem k hranicím se Slovenskem. Rekonstrukce tohoto úseku je jedním z prvních projektů, které jsou hrazeny z evropského operačního programu Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility - CEF).

Podle Nejezchleba se cestující musejí připravit na omezení, nebudou ale výrazná. "Určitě nějaké výluky probíhat budou, ale je tu k dispozici dostatek kolejí, aby se to tak nedotklo cestujících. Čili není to o nějaké náhradní autobusové dopravě nebo něčem takovém," dodal.

Starosta Berouna Ivan Kůs (ČSSD) vítá každou stavbu, která zlepší dopravní situaci pro obyvatele města. Poukázal na to, že v poslední době vzrostl zájem lidí o cestování veřejnou dopravou. Do dvou let chce proto město vybudovat u nádraží další velké parkoviště P&R (park and ride).

Náměstek ministra dopravy Milan Feranec při dnešním slavnostním zahájení rekonstrukce řekl, že stavební investice v české železniční dopravě se letos předpokládají kolem 19 miliard korun. Zhruba 600 milionů by se mělo vynaložit na obnovy nádražích budov. Nejezchleb upřesnil, že jde například o nádraží v Břeclavi, Lipníku nad Bečvou či Náchodě.

autor: ČTK