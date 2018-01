Řidiči v Brně dostanou přidáno 4000 korun. Město chce udržet stávající a přilákat nové

před 5 hodinami

Brnu chybí stovka řidičů. Udržet stávající a přilákat nové má zhruba 150 milionů korun, která jim zvýší mzdy o téměř čtyři tisíce korun. Odboráři původně požadovali pět .

Brno - Řidiči brněnského dopravního podniku dostanou přidáno průměrně téměř 4000 korun, shodli se dnes na podmínkách nové kolektivní smlouvy odboráři s vedením podniku.

O část peněz se zvýší základní tarif, díky čemuž vzrostou i bonusy z něj vypočítávané. Zároveň se zvýší výkonnostní příplatky, které řidič dostává, pokud odpracuje všechny pracovní hodiny v měsíci, řekl ČTK generální ředitel Miloš Havránek. Smlouva má platit od 1. února do konce dubna příštího roku. Dohoda má být podepsána po drobných textových úpravách 29. ledna.

Zvýšení mezd bude stát dopravní podnik za rok zhruba 150 milionů korun, přičemž 120 milionů korun dá dopravnímu podniku město. Přidáno dostanou i lidé v dalších profesích, řidiči však nejvíc.

Odboráři původně požadovali přidat 5000 korun pro každého zaměstnance, což by však stálo dopravní podnik 220 milionů korun navíc. Havránek řekl, že šlo o požadavek mimo ekonomickou realitu.

Průměrná mzda řidiče se všemi příplatky se pohybuje okolo 30 500 korun, základní průměrná mzda je 26 000 korun.

"Vedle zvýšení základního tarifu jsme při vyjednávání vyřešili i výkonnostní příplatky. Dohodli jsme se také na výrazném zvýšení mzdy, pokud řidič jezdí dělené směny," řekl Havránek.

V dopravním podniku by tak mělo na konci ledna definitivně skončit napětí, které provázelo několikaměsíční vyjednávání. Odboráři hrozili stávkovou pohotovostí. Podle předáka odborářů Libora Weinsteina bylo cílem dosáhnout takového zvýšení mzdy, které by motivovalo současné řidiče a také přilákalo nové. Celorepublikově je jich totiž nedostatek. V Brně jich je 1300 a zhruba 100 jich chybí do ideálního stavu.