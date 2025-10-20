Ekonomika

Domácnosti ušetří až tisícikoruny. Energo-obr spouští průlom s chytrými elektroměry

před 1 hodinou
Energetická společnost ČEZ umožní zákazníkům s průběhovými elektroměry přesouvat jejich spotřebu během dne a využívat tak hodin, kdy je elektřina levnější. Spustila k tomu nový takzvaný dynamický tarif. Podle firmy jde o první takový tarif v tuzemsku.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Elektroměry s průběhovým měřením mají desítky tisíc zákazníků ČEZ. Pořízení stojí několik tisíc korun. Distributoři musí do poloviny roku 2027 odběratelům s roční spotřebou elektřiny nad šest megawatthodin (MWh) nainstalovat zdarma elektroměry, které obsahují i průběhové měření. Postupně by se takzvané chytré elektroměry měly rozšiřovat i mezi další zákazníky.

V dynamickém tarifu bude den rozdělen do čtyř cenových pásem, elektřina je tak levnější přes den nebo v noci a dražší ráno a večer. Domácnost s průběhovým měřením si bude moci přesunout spotřebu do období, kdy oproti stávajícímu tarifu platí méně. Oproti klasickým spotovým tarifům se tarif bude mimo jiné lišit tím, že zákazníci dostanou pásma nadefinovaná několik měsíců dopředu.

ČEZ, tuzemský energetický obr, tarif v minulých měsících testoval. V některých hodinách bylo podle společnosti možné uspořit oproti standardní obchodní ceně až 50 procent. Nelze ale přesunout do levných hodin celou spotřebu domácnosti, průměrná úspora v testování tak činila kolem deseti procent. Podle dodavatele uspořilo asi 80 procent zákazníků stovky až tisíce korun za rok.

"Měnící se energetika nabízí zákazníkům nové možnosti v oblasti úspor energií a my jako největší dodavatel chceme být v čele. I proto jako první na trhu přinášíme zákazníkům, kteří se o svou spotřebu aktivně zajímají, produkt s proměnlivou cenou, ovšem bez rizik spojených s klasickým spotovým produktem," uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Tarif bude možné využít na jakémkoliv obvyklém produktu s fixovanou cenou nebo se smlouvou na dobu neurčitou. Zájemci si budou moci tarif vyzkoušet nanečisto a při zájmu přejít na ostrou verzi. Během zkoušky budou dostávat měsíčně informaci o úsporách. Po 11měsíční zkušební době dostanou v případě úspor nabídku na dynamický tarif. Pokud zákazníci při zkoušce neuspoří, ale zaplatili by víc, uhradí podle ČEZ jen cenu podle svého dosavadního produktu.

Výhody z nových technologií v energetice chce zákazníkům nabídnout brzy i E.ON. "V E.ON připravujeme celou řadu produktů, které umožní našim stávajícím i novým zákazníkům využívat výhody měnícího se energetického trhu a benefitovat z nových technologických možností. Postupně je budeme zavádět do nabídky," řekl mluvčí E.ON Roman Šperňák

 
