Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

V Česku bylo bez práce 2,8 procenta lidí. To představuje meziměsíční pokles o 0,2 procentního bodu. Eurostat používá odlišnou metodiku než Úřad práce. Nejnižší míru nezaměstnanosti hlásí opět Malta, a to 2,6 procenta.
V absolutních číslech bylo v červenci v celé EU bez práce 13 milionů lidí, z toho 10,8 milionu v eurozóně. Ve srovnání s červnem počet nezaměstnaných klesl o 165 tisíc v celé unii a o 170 tisíc v zemích používajících euro. Meziročně se počet nezaměstnaných v EU snížil o 105 tisíc a v eurozóně o 161 tisíc.
Míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let činila v EU 14,4 procenta a v eurozóně 13,9 procenta. Jak v celé EU, tak v eurozóně ve srovnání s předchozím měsícem klesla. V červenci bylo podle údajů Eurostatu v EU 2,801 milionu nezaměstnaných mladých lidí, v eurozóně jich bylo 2,227 milionu.
Mezi ženami činila nezaměstnanost v celé EU šest procent, zatímco u mužů to bylo 5,8 procenta. Situace žen se zlepšila, u mužů zůstala stejná. V eurozóně dosahovala míra nezaměstnanosti žen 6,4 procenta, u mužů pak 6,1 procenta. V obou případech se situace oproti předchozímu měsíci mírně zlepšila.
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), který vychází z vlastního šetření prováděného v domácnostech. Výsledek ČSÚ se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních. Eurostat porovnává nezaměstnanost lidí ve věku mezi 15 a 74 lety.
Podle metodiky českého Úřadu práce stoupla nezaměstnanost v Česku v červenci na 4,4 procenta z červnových 4,2 procenta. Bez práce bylo ke konci tohoto měsíce 329 tisíc lidí, o 14 tisíc méně než v červnu. Současně ale o zhruba 3000 ubylo volných pracovních míst.