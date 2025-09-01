Ekonomika

Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

před 1 hodinou
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červenci podle sezonně přepočtených údajů klesla na 5,9 procenta z červnových šesti procent. V eurozóně činila nezaměstnanost 6,2 procenta, byla tedy o desetinu procentního bodu nižší než o měsíc dříve. Vyplývá to z dat, která zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Druhá nejnižší zůstala míra nezaměstnanosti v Česku.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

V Česku bylo bez práce 2,8 procenta lidí. To představuje meziměsíční pokles o 0,2 procentního bodu. Eurostat používá odlišnou metodiku než Úřad práce. Nejnižší míru nezaměstnanosti hlásí opět Malta, a to 2,6 procenta.

V absolutních číslech bylo v červenci v celé EU bez práce 13 milionů lidí, z toho 10,8 milionu v eurozóně. Ve srovnání s červnem počet nezaměstnaných klesl o 165 tisíc v celé unii a o 170 tisíc v zemích používajících euro. Meziročně se počet nezaměstnaných v EU snížil o 105 tisíc a v eurozóně o 161 tisíc.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let činila v EU 14,4 procenta a v eurozóně 13,9 procenta. Jak v celé EU, tak v eurozóně ve srovnání s předchozím měsícem klesla. V červenci bylo podle údajů Eurostatu v EU 2,801 milionu nezaměstnaných mladých lidí, v eurozóně jich bylo 2,227 milionu.

Mezi ženami činila nezaměstnanost v celé EU šest procent, zatímco u mužů to bylo 5,8 procenta. Situace žen se zlepšila, u mužů zůstala stejná. V eurozóně dosahovala míra nezaměstnanosti žen 6,4 procenta, u mužů pak 6,1 procenta. V obou případech se situace oproti předchozímu měsíci mírně zlepšila.

0:47
