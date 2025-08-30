V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

"Pracovní trh nadále ovlivňuje hospodářská stagnace uplynulých let," uvedla šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. "Lze však sledovat první náznaky stabilizace," dodala.
Počet nezaměstnaných se podle agentury DPA nad hranici tří milionů dostal naposledy v únoru 2015. Srpnová čísla byla vyšší naposledy před 15 lety. Německo má 83 milionů obyvatel.
Podle sezonně očištěných údajů se počet nezaměstnaných proti červenci snížil o 9000. Analytici oslovení agenturou Reuters předpovídali nárůst o 10.000. Podle sezonně očištěných údajů je míra nezaměstnanosti na 6,3 procenta.
Počet nezaměstnaných je tradičně nejvyšší v městských spolkových zemích - v Brémách (11,8 procenta) a Berlíně (10,5 procenta). Nejnižší je na jihu země - v Bavorsku (4,2 procenta) a Bádensku-Württembersku (4,7 procenta).
Podle německého kancléře Friedricha Merze stoupající počet nezaměstnaných jen dokazuje, jak nutné je přijmout reformy, které by nastartovaly hospodářský růst. "Na to se bude spolková vláda soustředit," uvedl. Už před několika dny avizoval kancléř "reformní podzim". Zasáhnout chce především do sociálního systému a přijmout hodlá i některé hospodářské reformy.
"Globální nejistoty a ruská agresivní válka proti Ukrajině nadále vedou k hospodářské slabosti," uvedla německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová. Také podle ní jsou zapotřebí "protiopatření".
Propojení s Českem
"Pracovní trh stále vězí v krizi," uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe. "Podniky kvůli stagnujícímu hospodářství postupují opatrně při personálním plánování," dodal. Předseda Spolkového sdružení německých svazů zaměstnavatelů Rainer Dulger uvedl, že tři miliony nezaměstnaných jsou důsledkem toho, že vlády v předchozích letech odmítaly činit potřebné reformy.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.