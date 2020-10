Covidový odklad splátek brzy končí. Malí věřitelé budou tolerantní, větší lavírují

Poslední říjnový den končí zákonné moratorium, které umožnilo odklad splátek úvěrů až na půl roku kvůli pandemii koronaviru. Nebankovní a leasingové společnosti odložily podle odhadů téměř sto tisíc úvěrů v miliardách korun. Od listopadu ale budou muset všichni dlužníci opět začít splácet podle původních podmínek. Jenže ne všichni na to budou mít.

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů oznámila, že chce ochránit klienty, kteří využili zákonného odkladu splátek v první vlně pandemie a jejichž finanční situace je stále nejistá. "Pravidla jsme konzultovali s organizacemi, jako je Člověk v tísni nebo Poradna při finanční tísni, a rovněž s některými poslanci, kteří se problémům věnují," řekl ředitel asociace Aleš Janků.

Nová pravidla budou platit od listopadu. Pokud dlužník požádá, věřitel, tedy společnost, která je členem asociace, u jednorázově splatných půjček nad pět tisíc korun umožní rozložit splácení dlužné částky nejméně do pěti měsíců bez navýšení. Podmínkou je zaplacení alespoň pětiny dlužné částky.

"U půjček s pravidelnými splátkami nabídne v odůvodněných případech, jako je například ztráta příjmů dlužníka nebo člena domácnosti, rozložení pravidelných splátek na delší období, opět bez navýšení. V ostatních případech věřitel nabídne dlužníkovi individuální splátkový kalendář. Vztahuje se to na fyzické osoby nepodnikatele i podnikatele," uvedl Janků.

Podle Davida Borgese z nadace Člověk v tísni, která pravidelně vyhodnocuje nabídku nebankovních společností a občas varuje před vysokými úroky, je správné, že tam, kde končí regulace ze strany státu, začíná samoregulace ze strany poskytovatelů půjček.

"Je to krok správným směrem. Jednání nebankovních společností a přístup k dlužníkům budeme ale dál sledovat a nyní se podíváme i na ochotu vyjít vstříc s odkladem splátek," uvedl Borges a připomněl, že klienti nebankovních společností patří z pohledu dluhů mezi nejohroženější.

"Jsou to totiž většinou lidé, kteří pravděpodobně neuspěli s žádostí o úvěr v bance, kde jsou podmínky výhodnější. Pro banku nebyli z nějakého důvodu dostatečně bonitní," vysvětlil Borges.

Co na to ti největší?

Asociace nebankovních poskytovatelů úvěrů ovšem sdružuje pouze čtyři společnosti. Vstřícná nabídka tak míří "jen" ke zhruba 5 tisícům klientů společností Zaplo Finance, Creamfinance Czech, CreditPortal a Fair Credit Czech. Co na to ostatní společnosti, které na trhu s nebankovními půjčkami ukrajují podstatně větší kus?

Česká leasingová a finanční asociace, která pokrývá většinu trhu a zastupuje přes 40 firem, uvedla, že její členové schválili přes 79 tisíc žádostí o odklad splátek za 31 miliard korun. Na dotaz Aktuálně.cz, zda i ona chystá pravidla ochrany dlužníků, ale uvedla, že nemůže formovat obchodní strategii svých členů a odkázala se na stanovy asociace.

"Od samého počátku koronavirové krize přistupují členské společnosti k zákazníkům vstřícně. Polovinu žádostí o odklad splátek zpracovaly v režimu zákonného úvěrového moratoria. Druhá polovina žádostí byla schválena na základě dobrovolného rozhodnutí členských firem, které nečekaly na rozhodnutí vlády o moratoriu a začaly přijímat žádosti o odklad splácení ještě před jeho vyhlášením," říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace.

Celkový počet odložených splátek podle něj činí pouze sedm procent všech úvěrů. "Proto v tuto chvíli nepovažujeme za potřebné přijímat další plošná opatření. Nepochybujeme o tom, že i po skončení moratoria budou naši členové přistupovat k zákazníkům zodpovědně s cílem maximálně ulevit těm, kteří se vinou pandemie dostali do tíživé situace. Konkrétní nástroje na řešení jejich potíží jsou však plně v jejich kompetenci," dodal Krutílek.

Jedna z největších společností poskytujících nebankovní půjčky - Home Credit - neočekává po skončení zákonného moratoria vysoký podíl klientů v potížích, a to ani v oblasti mikropůjček.

"Běžně se zabýváme případy klientů, kteří žádají o odklad splátek v tíživé finanční situaci. Klienti mohou kontaktovat i ombudsmana, který se snaží najít vhodné řešení. I v této situaci k tomu nebudeme přistupovat jinak," sdělila mluvčí společnosti Linda Bilal.

Další člen České finanční a leasingové asociace, společnost Essox, poskytla odklad úvěrů v prvním pololetí roku 5800 klientům. "Po skončení splátkového moratoria budeme přistupovat k finanční situaci klientů individuálně. Pokud se dostanou do potíží se splácením, jsme připraveni hledat nejlepší řešení. To může zahrnovat jak odklad splátek, tak upravený splátkový kalendář," říká Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti.

Ani společnost Provident se nehodlá k výzvě Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů připojit. "Chováme se zodpovědně za každé situace. V případě jarní vlny koronaviru jsme vyšli zákazníkům vstříc již měsíc před zavedením vládního moratoria a nabídli jsme jim možnost využít extra splátkové prázdniny na tři měsíce zdarma, tedy bez úroků a bez negativního zápisu v bankovních a nebankovních registrech klientských informací," uvedla mluvčí firmy Kateřina Jarošová.

Důvodem, proč velké společnosti nechtějí přistoupit na kolektivní dohodu, může být podle neoficiálních informací z trhu i to, že na rozdíl do poskytovatelů malých půjček mají v oběhu výrazně větší objem peněz a přílišná "vstřícnost" k neplatičům by pro ně mohla být ztrátová.

Vláda schválila možnost odkladu splácení úvěrů a hypoték 1. dubna. Přerušeno je splácení úroků i jistiny až do konce října. Pouze u úvěrů firem je pozastaveno splácení jistiny, úroky firmy platí dál. Pokud klient odložení splátky využil, délka splácení úvěru se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou splácení přerušil.