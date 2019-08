Na podporu vědy dostane MPO rekordní peníze. Miliony půjdou i na televize důchodcům

Rozpočet ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bude příští rok činit zhruba 37,5 miliard korun, což je o dvě miliardy Kč více než v roce 2019. Také rozpočet pro výzkum, vývoj a inovace posílí na 37 miliard korun. Obě částky jsou bez evropských zdrojů. Dohodli se na tom v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba za ANO). Havlíček uvedl, že příští rok bude rozpočet na výzkum rekordní a posiluje se o jednu miliardu vůči stávajícímu roku a téměř o 3,5 miliardy oproti minulému roku.

"Potvrzujeme tím, co je prioritou této vlády, a to je podpora vědy. Pouze podotýkám, že z národních zdrojů šlo ještě v roce 2015 na výzkum 27 miliard korun," uvedl Havlíček. Schillerová dodala, že do vědy a výzkumu včetně evropských peněz zamíří příští rok zhruba 48 miliard korun.

"Takže to jsou astronomické částky," poznamenala. Jednání na MF bylo podle obou ministrů věcné a ladily se pouze detaily. Oba také vyloučili, že by v budoucnu výzkum a vývoj přešel jen pod resort průmyslu.

Předběžně navrhovaná částka 37,1 miliardy Kč pro resort průmyslu se tak po dnešním jednání zvýšila o dalších více než 400 milionů Kč. Z nich podle Havlíčka zamíří 200 milionů Kč na nárokové investiční pobídky a dalších 200 milionů korun na sanace a rekultivace pro těžaře, zhruba se 23 miliony se počítá na ostatní provozní výdaje.

"Jdeme tím směrem k posilování celkových výdajů na výzkum vůči HDP. Do roku 2025 chceme být na 2,5 procentech HDP," vysvětlil pro Aktuálně.cz ministr.

Havlíček dále řekl, že z rozpočtu MPO poputuje navíc zhruba 30 milionů korun na zavádění televize prostřednictvím krajů pro sociální zařízení, například domovy důchodců. Přechod na digitální televizi může být podle Havlíčka nedostupný pro některé pečovatelské domy a domovy důchodců, MPO už o tom jedná s kraji.

"Mělo by to být vyřešeno, aby ti lidé na Vánoce neměli problém s televizí," uvedl. Další pět milionů korun zamíří na podporu inovační strategie Česká republika země pro budoucnost.

Výdaje ministerstva průmyslu a obchodu by měly v roce 2020 proti letošnímu roku stoupnout i s evropskými zdroji o 24 procent přibližně na 49,1 miliardy korun, tedy asi o deset miliard Kč. Bude ale záležet na tom, jak se bude dařit čerpání, řekl Havlíček.

Ministr ještě Aktuálně.cz řekl, že původně chtěl pro svůj resort vyšší částku, kterou by využil na digitalizaci. To podle něj ovšem nebylo možné, pokud se vláda příští rok chce vejít do čtyřicetimiliardového schodku.

Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá u všech ministerstev také se snížením počtu pracovních míst o deset procent. Havlíček již dříve potvrdil, že se budou o pět až deset procent redukovat i na ministerstvu a téměř ve všech 30 organizacích, které s ním souvisejí.