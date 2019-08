Temelín by mohl fungovat až do roku 2080. Má na to, říká šéf ČEZ Beneš

Příští rok musí ČEZ získat povolení k dalšímu provozu obou bloků jaderné elektrárny Temelín. Povolení je na dobu neurčitou. Temelín by měl být v provozu minimálně do roku 2060. Řekl to generální ředitel společnost ČEZ Daniel Beneš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po návštěvě Temelína novinářům řekl, že bezpečnostní opatření v Temelíně jsou na stoprocentní úrovni.

"Intenzivně se zabýváme přípravami dokumentů k prodloužení provozování bloků, dokument bychom měli získat v druhé polovině příštího roku," řekl Beneš. Jak dále řekl, jde o proceduru, jejíž součástí jsou tisícistránkové dokumenty.

ČEZ je musí předložit do poloviny dubna 2020, aby Státní úřad pro jadernou bezpečnost mohl do října 2020 povolení vydat. V říjnu příštího roku skončí platnost současného povolení k provozu.

"Je strašně důležité potvrdit státním úřadům, že elektrárna je spolehlivá. Podle nového atomového zákona je to (povolení) na dobu neurčitou, je tam řada podmínek, které musíte plnit, pokud je neplníte, vystavujete se riziku, že o povolení můžete přijít," řekl Beneš. Ministr průmyslu a obchodu dnes řekl, že povolovací proces zatím ČEZ plní podle časového harmonogramu. "Nic není ohroženo," řekl Havlíček.

Jaderná elektrárna Temelín splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Dnes jsme se o tom přesvědčili při návštěvě v rámci odstávky reaktoru a výměny paliva. Absolutně systému věřím. Česká energetická škola patří mezi nejlepší na světě. pic.twitter.com/B0EughKvaz — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) August 2, 2019

Temelín by podle Beneše měl fungovat do roku 2060, respektive 2061. Jeden blok ČEZ zprovoznil v roce 2000, druhý v roce 2001. Měly by fungovat minimálně 60 let.

"Nicméně je v daleké budoucnosti před námi, jestli pojedou do tohoto roku, nebo o jedno, dvě desetiletí déle. Ale co se týká perspektivy, jsme si jisti, že elektrárna na to má, je v dobré kondici," řekl Beneš. Reaktorová nádoba by měla vydržet celý provoz elektrárny, jiná zařízení ČEZ postupně modernizuje, některé díly mění za novější.

V Temelíně je od 21. června plánovaně odstavený druhý blok. Při dvouměsíční odstávce mění energetici 42 ze 163 palivových souborů. Letos je to druhá odstávka, na jaře byl na dva měsíce odstavený první blok.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v Česku, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 8,4 TWh elektřiny, řekl dnes ČTK Petr Šuléř z útvaru jaderné komunikace skupiny ČEZ.