Kdo si vyrábí elektřinu sám, brzy narazí. Česko komunám nepřeje, příkladem jde Litva

Český kontext: uhlí, jádro a chybějící zákony

Česko ve svém energetickém mixu spoléhá hlavně na fosilní paliva a jadernou energetiku. Podle autorů studie přesto i v Česku přibývá takzvaných aktivních spotřebitelů, tedy prosumerů, kteří si vlastní spotřebu pokrývají vlastní výrobou.

Pro zdroj energie do výkonu deseti kilowattů (typicky solární panely) nepotřebují podnikatelskou licenci, pro větší výkon už ale ano.

Problémem jsou ale chybějící paragrafy pro situaci, kdy by se takových prosumerů chtělo spojit víc, do kolektivu. Ten by pak musel splnit podmínky jako běžná firma.

"Když si chce obnovitelný zdroj udělat třeba bytový dům, musí se sdružení vlastníků dohodnout na vytvoření vlastní 'mikrosítě', sjednotit jističe a společně nakupovat elektřinu. Až pak si mohou na střechu umístit solární elektrárnu a využívat její proud v domě," vysvětluje Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky a jeden ze spoluautorů výzkumu. Tyto úkony navíc komplikuje složitá administrativa.